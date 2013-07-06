86 تیم ورزشی گلستان در لیگهای کشور شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش ازظهر شنبه در چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی با رویکرد توسعه ورزش همگانی و قهرمانی گفت:در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف ورزشی داشتیم، تعداد قهرمانان ملی و فراملی استان قبل از سال 84 حدود 120 مدال آور بود و امروز به 375 مدال آور افزایش پیدا کرده است.

قناعت افزود: تا سال 84 تعداد نفرات دعوت شده به تیم ملی 98 نفر بوده که امروز به 194 نفر ارتقا یافته است همچنین تعداد ورزشکاران سازمان یافته حدود 43 هزار نفر بود که در این سال ها به 120 هزار نفر رسیده و این امر نشان دهنده توجه خاص به ورزش در استان است.

وی بیان کرد: در حوزه زیرساخت های ورزشی اعم از سالن های سروشیده و سرباز، سالن های روستایی و دیگر وارد از این دست کارهای فراوانی انجام شده و سرانه ورزشی استان از دو دهم متر مربع به هفت دهم متر بع رسیده است که نشان دهنده توجه ویژه دولت به ورزش و جامعه ورزشی است. ورزش و تربیت بدنی از حالت یک بعدی خارج شده و به آن به عنوان یک پدیده فرهنگی و اجتماعی نگاه می شود.

قناعت گفت: امروزه عرصه ورزش از حیطه فردی خارج شده و گستره آن به حیطه های اقتصادی و سیاسی نیز رسیده است و بخش مهمی از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها وابسته به توجه ویژه به بحث ورزش و تربیت بدنی است.

وی ادامه داد: رواج ورزش همگانی موجب سلامت جامعه و افزایش بهره وری در کشور است و ورزش قهرمانی موجب مطرح شدن کشورهای پیروز در جامعه جهانی است.

وی افزود: یکی از کارهایی که به غنای رویکردهای پژوهشی در زمینه ورزش می افزاید برگزاری این گونه کنگره ها است.

استاندار گلستان اظهار کرد: یکی از اهداف مهم این کنگره پیرداختن به چالش هایپیش روی مدیران ورزشی کشور و استان است و ارائه مقالات علمی گام مهمی را در جهت رفع این چالش ها بر می دارد.

قناعت گفت: با نگاهی به روند ورزش در سالهای اخیر شاهد پیشرفت های فراوانی در زیرساخت های ورزش همگانی و قهرمانی هستیم.