استاد اعظمی شیراز فاتح لیگ دسته اول ژیمناستیک ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر , در آخرین مرحله از رقابت لیگ دسته یک ژیمناستیک هنری کشور که عصر روز شنبه 15 تیرماه 92 در محل خانه ژیمناستیک شهید برادران آذرپی تهران به میزبانی فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد و تیم استاد اعظمی شیراز توانست در مجموع چهار مرحله رقابتهای لیگ، مقام نخست را کسب کند. تیم‌های فجر تهران و خانه ژیمناستیک کردستان به ترتیب با کسب مجموع امتیازهای 569/70 و 569/40 در جایگاه‌های دوم و سوم این دوره از رقابتها ایستادند.

لاله آذین اراک، خانه ژیمناستیک ایلام، خانه ژیمناستیک یزد و خانه ژیمناستیک همدان نیز به ترتیب در جایگاه‌های چهارم تا هفتم این رقابتها قرار گرفتند.

به این ترتیب پرونده رقابتهای لیگ دسته یک ژیمناستیک هنری سال 91 با قهرمانی تیم استاد اعظمی شیراز بسته شد. در پایان این مسابقات به تیم‌های اول تا سوم از طرف مسئولان فدراسیون جام قهرمانی اهدا و به نفرات اول تا سوم هر وسیله مدا‌ل‌های طلا، نقره و برنز داده شد.

نفرات اول تا سوم (قهرمان قهرمانان) هر وسیله:

حرکات زمینی:

1- رضا علیزاده (استاد اعظمی شیراز)

2- وحید یعقوبی (استاد اعظمی شیراز)

3- فردین عبدالقادری (هیات ژیمناستیک کردستان)

خرک حلقه:

1- امیر غلامزادگان (استاد اعظمی شیراز)

2- نصرالله صادقی ( خانه ژیمناستیک همدان )

2 – پدرام زاهدی ( خانه ژیمناستیک کردستان )

دارحلقه:

1 – رضا علیزاده ( استاد اعظمی شیراز )

2 – سید علی موسوی آراء ( هیات ژیمناستیک اراک )

3 – هومن زارعی ( هیات ژیمناستیک کردستان )

پرش خرک:

1 – پژمان کامران ( خانه ژیمناستیک همدان )

2 – میلاد سماواتی ( خانه ژیمناستیک همدان )

3 – حسین نصر آبادی ( فجر تهران )

پارالل:

1 – جمال گویلی ( خانه ژیمناستیک کردستان )

2 – میلاد سماواتی ( خانه ژیمناستیک همدان )

3 – فردین عبدالقادری ( خانه ژیمناستیک کردستان )

بارفیکس:

1 – امیر غلامزادگان ( استاد اعظمی شیراز )

2 – محمد شهاب یاوری ( هیات ژیمناستیک یزد )

3 – نصرالله صادقی ( خانه ژیمناستیک همدان )