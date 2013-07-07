به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تهیه آمارنامه های استانی در دستور کار سال جاری اداره های کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها قرار داد.

براساس این گزارش، متعاقب ابلاغ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و به استناد بند "11" آن مبنی بر شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و همیچنین در راستای نامگذاری سال ۲۰۱۳ به عنوان "سال جهانی آمار"، تهیه آمارنامه های استانی در دستور کار سال جاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها قرار گرفت.

این گزارش می افزاید:‌ امروزه منطقه‌ ای شدن برنامه‌ ها امری اجتناب ناپذیر شده است. سیاست‌گذاری، برنامه‌ ریزی و تصمیم‌ گیری به عنوان 3 وظیفه مهم در مدیریت، نیازمند طیف وسیعی از آمار و اطلاعات رسمی است به طوری که بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به‌ هنگام، امکان سیاست‌گذاری، برنامه‌ ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه میسر نیست.

به همین منظور مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در راستای فعالیت‌ها و برنامه‌های مصوب مرکز و با استناد به بند 11 سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر شفاف‌سازی و به‌ هنگام‌ سازی آمار و اطلاعات و نامگذاری سال 2013 به عنوان "سال جهانی آمار" و به منظور توسعه نظام آماری و تولید آمارهای رسمی، تهیه آمارنامه توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها را در اوایل سال جاری ابلاغ نموده و تاکید کرد که یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد استان‌ها در سال 1392 تهیه آمارنامه استان به شمار می رود.

گفتنی است، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل کارگروه کارشناسی نسبت به تهیه دستورالعمل تدوین"آمارنامه استان" مبادرت نموده و این دستورالعمل برای عملیاتی شدن به اداره های کل استان ها برای تدوین و انتشار آمارنامه ابلاغ شده است. امیدمی رود این امر موجب توسعه و ارتقای کیفیت در تولید آمارهای رسمی کشور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح ملی و منطقه ای شود.