به گزارش خبرنگار مهر، کالای تهلنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند؛ این کالاها را هر ملوان یا لنجی میتواند به صورت قانونی و بدون عوارض گمرکی با خود به کشور وارد کند و معمولا شامل مواد خوراکی است.
برخی از مسئولان عقیده دارند که ورود کالای همراه ملوان منجر به قاچاق کالا شده و همین تفکر باعث شده تا ورود کالای تهلنجی دستخوش تغییراتی شده و مشکلاتی را برای ملوانان، بازرگانان و صاحبان لنج ایجاد کرده است.
هر چند ورود کالاهای همراه ملوانان در ایجاد اقتصاد و رونق اقتصادی بنادر نقش بسیار مهمی دارد ولی سختگیریهایی که در این زمینه صورت میگیرد، مشکلاتی را برای این اقشار فراهم کرده است.
تلاشهای بسیار زیادی برای رفع این مشکل ملوانان صورت گرفته است و نتایجی مقطعی هم حاصل شده است ولی این نتایج برای ملوانان مطلوب نیست و آنها انتظار دارند که شرایط برای ورود کالای تهلنجی برای آنها میسر باشد.
شهر گناوه که بازار این شهر رونق بسیار زیادی داشت با مشکلات که برای ملوانان ایجاد شد، دچار رکود شد و بسیاری از بازرگانان این شهر اعتراض خود را بارها نسبت به این موضوع اعلام کردهاند.
حساب ملوانان زحمتکش با حساب قاچاقچیان جداست
امام جمعه دلوار در این ارتباط با اشاره به برخی از محدودیتهایی که برای ملوانان وجود دارد، اظهار داشت: مسئله مبارزه با قاچاق کالا یکی از مسائل مهم کشور ماست چرا که اثرات منفی این امر در تمام اقتصادی و اجتماعی جامعه تاثیر منفی دارد.
حجتالاسلام علی زاهددوست در ادامه بیان داشت: برخی افراد مسئله اشتغال جوانان ساحل نشین را به امر قاچاق تداخل می دهند که این امر پسندیده و اخلاقی نیست و حساب ملوانان زحمتکش، مومن و متدین با حساب قاچاقچیان که به کشور ضرر میرسانند جداست.
وی خاطرنشان ساخت: نیاز است که در امر دریانوردی و ملوانی کمک شود و در بعد دیگر دولت و قوه قضاییه با افراد سودجو و قاچاقچیان با قاطعیت مقابله کند.
تهلنجی با قاچاق تفاوت زیادی دارد
فرماندار شهرستان تنگستان نیز در این ارتباط اظهار داشت: ته لنجی کار با اهمیت و خوبی است که متاسفانه برخی آن را با قاچاق یکی می دانند که این امر پسندیده ای نیست.
احمد جعفری نسب عنوان داشت: امروز ورود قاچاق کالا به کشور باعث ضربه زدن به اقتصاد جامعه و بخش تولید که به همراه آن بیکاری جوانان را به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: مبارزه با پديده شوم قاچاق كالا يكي از مصاديق جهاد اقتصادي قلمداد شده و سياست گذاري و برنامهريزي برای پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
فرماندار تنگستان در ادامه تاکید کرد: سالمترین و پاکترین تجارت دریایی در دلوار اتفاق افتاده که این امر با همت مردمی مومن و متدین این بخش محقق شده است.
وی گفت: مردم دلوار همیشه همراه و پشتیبان مسئولین بوده و هستند که این روحیه باعث شکوفایی و توسعه این منطقه میشود.
ماموران نگاه مهربانانهتری به ساحلنشینان داشته باشند
امام جمعه کنگان نیز این موضوع را مورد خطاب قرار داد و ضمن تاکید بر لزوم مقابله با پدیده قاچاق، اظهار داشت: مبارزه با قاچاق فرصتی برای ارتقای صنایع و حمایت از تولید داخلی است.
حجتالاسلام محمود محمودی به مشکلات بندرنشینان اشاره و بیان داشت: متاسفانه برخی ماموران در این راستا با تنگ نظری و سختگیریهای زیاد در امر واردات کالا در مناطق مرزی و ساحل نشین موجب مشقت و حرج برای مردم بندرنشین شده و زندگی را برای آنها سخت می کنند.
امام جمعه کنگان ادامه داد: این سختگیری و تنگنظریها برخی مجبور به فروش لنجها و شناورهای خود میشوند که انتظار میرود نسبت به ساحلنشینان با نگاه مهربانانهتری برخورد کرد.
وی افزود: البته این امر به معنای اجتناب از مبارزه با امر قاچاق نیست و مبارزه با قاچاق از جمله قاچاق سوخت و موارد خلاف مانند مشروبات الکلی و ...امری جدی و ضروری است.
نظر شما