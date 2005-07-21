سينگ:لوله گاز ايران با هند با خطرات زيادي روبروست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، سينگ در گفتگو با اين روزنامه اعلام كرد:"تنها بحث هاي مقدماتي در تضمين خطرات اين پروژه صورت گرفته است".

وي گفت:ما از كمبود وحشتناك انرژي رنج مي بريم و از روي ناچاري به دنبال منابع جديدي هستيم و به اين دليل است كه موافقت كرديم تا راهي را براي كشيدن اين لوله از پاكستان پيداكنيم.

نخست وزير هند همچنين اعلام كرد:"اما من به اندازه كافي واقع گرا هستم تا بفهمم كه اين خطرات به خاطر تمام وضعيتهاي نامشخص در ايران است.

وي تفزود : نمي دانم كه آيا احتمالاً كنسرسيومي بين المللي از بانكداران، پروژه را بيمه كردند يا خير اما ما در گفتگوهاي مقدماتي زيادي كه در اين خصوص صورت گرفته قرار گرفتيم و زمينه اي است كه ما از روي ناچاري نياز به تهيه آن از ايران داريم.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه هند بتواند پلي در برقراري رابطه ميان ايران و آمريكا باشد.

سينگ ابراز داشت:"ما ارتباطات قوي تمدني با ايران داريم همچنين من مي گويم كه ايران بزرگترين كشور شيعه در جهان به شمار مي رود و شيعيان نيزدر كشور ما دومين گروه جمعيتي هستند و من بر اين باورم كه در اين تاريخ منحصر به فرد ما مي توانيم يك پلي در اين مسير باشيم".