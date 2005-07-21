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۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۵۹

سينگ:لوله گاز ايران با هند با خطرات زيادي روبروست

"مانموهان سينگ" نخست وزير هند با اشاره به اينكه خطراتي در راه لوله گاز ايران به هند وجود دارد گفت : نمي دانم كه آيا كنسرسيومي بين المللي از بانكداران پروه را بيمه كردند يا خير.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، سينگ در گفتگو با اين روزنامه اعلام كرد:"تنها بحث هاي مقدماتي در تضمين خطرات اين پروژه صورت گرفته است".

وي گفت:ما از كمبود وحشتناك انرژي رنج مي بريم و از روي ناچاري به دنبال منابع جديدي هستيم  و به اين دليل است كه موافقت كرديم تا راهي را براي كشيدن اين لوله از پاكستان پيداكنيم.

نخست وزير هند همچنين اعلام كرد:"اما من به اندازه كافي واقع گرا هستم تا بفهمم كه اين خطرات  به خاطر تمام وضعيتهاي نامشخص در ايران است.

وي تفزود : نمي دانم كه آيا احتمالاً كنسرسيومي بين المللي از بانكداران، پروژه را بيمه كردند يا خير اما ما در گفتگوهاي مقدماتي زيادي كه در اين خصوص صورت گرفته قرار گرفتيم و زمينه اي است كه ما از روي ناچاري نياز به تهيه آن از ايران داريم.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه هند بتواند پلي در برقراري رابطه ميان ايران و آمريكا باشد.

سينگ ابراز داشت:"ما ارتباطات قوي تمدني با ايران داريم همچنين من مي گويم كه ايران بزرگترين كشور شيعه در جهان به شمار مي رود و شيعيان نيزدر كشور ما دومين گروه جمعيتي هستند و من بر اين باورم كه در اين تاريخ منحصر به فرد ما مي توانيم يك پلي در اين مسير باشيم".

کد مطلب 209115

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