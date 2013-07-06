منزل استاد انتظامی تا پایان سال به موزه تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی ایازی در خصوص بهره برداری از موزه سرای شهید بهشتی که 11 تیر ماه به انجام رسید، اظهار کرد: منزل شهید بهشتی یک سال قبل تملک شد و مرمت و بازسازی های لازم به انجام رسید و هم اکنون به موزه تبدیل شده و آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان است.

وی ادامه داد: داخل منزل شهید بهشتی به موزه سرا تبدیل شد و در طبقه همکف اتاق شورای انقلاب وجود دارد که در آن تصاویر شهید بهشتی، فیلم ها و شجره نامه ایشان که به امام زین العابدین(ع) ختم می شود، نصب شده است.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران افزود: در طبقه دوم این موزه سرا پژوهشکده ای با وجود کتابخانه ای که قریب به دو هزار جلد کتاب دارد، طراحی شده تا دانشجویان بتوانند با مراجعه به این مکان تحقیقات علمی خود را به طور کامل به انجام رسانند.

ایازی در ادامه با اشاره به اینکه کلاس های شب های چهارشنبه شهید بهشتی که در زمان حیاتشان دایر بود، گفت: بار دیگر در شب های چهار شنبه این کلاس ها برگزار می شود.

وی همچنین تصریح کرد: نکته ای که برای ما مهم است این است که بتوانیم کاربری فرهنگی این مکان را حفظ کنیم و در این مورد باید اذعان کنم که همانطور که اتاق ها را حفظ کردیم در کنارش کتابخانه ، محل نمایش فیلم و پژوهشکده در ساختمان طراحی شده تا کاربری های فرهنگی موزه فراهم آید.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنانش ، اظهار کرد: به طور کلی یکی از اقدامات ما در شهرداری تهران حفظ خانه های مشاهیر در سطح شهر است که در این راستا هر سال چند واحد به موزه تبدیل می شود.

وی ادامه داد: در این راستا خانه استاد عزت الله انتظامی نیز توسط شهرداری تهران تملک شده و تا پایان امسال به موزه تبدیل خواهد شد.

ایازی افزود:همچنین یکی دیگر از برنامه های ما تملک و تبدیل کردن خانه مرحوم اخوان ثالث است که امسال به انجام می رسد.

