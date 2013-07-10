سنجش مهارت 39 هزار کارجوی تهرانی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور گفت: بیش از 39 هزار نفر از جوانان جویای کار تهرانی در 277 حرفه آموزش فنی و حرفه ای سنجش مهارت شدند. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران افزود: 39 هزار و 961 نفر از کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی، موسسات و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در تیرماه سال جاری از طریق 19 حوزه امتحانی در سطح استان سنجش مهارت شدند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران اظهار داشت: از مجموع 39 هزار و 961 نفر جوانان جویای کار 18 هزار و 439 نفر زن و 21 هزار و 522 نفر مرد بوده اند.

خانپور خاطر نشان کرد: از رشته های آزمونی حسابداری، فناوری اطلاعات، گردشگری و هتلداری، مراقبت و زیبایی، طراحی و دوخت، صنایع دستی، صنایع بافت، صنعت ساختمان، مکانیک، جوشکاری، برق، تراشکاری CNC، مکاترونیک، CUPV و PLC را می توان نام برد.

این مقام مسئول در فنی و حرفه ای استان تهران افزود: از امروز 19تیرماه نتایج آزمون اعلام می شود و سپس آزمون عملی برگزار خواهد شد. ظرف مدت یکماه نیز گواهینامه بین المللی مهارت آموزی صادر می شود.

وی توسعه فرهنگ مهارت آموزی، ارتقاء سطح مهارتی جوانان و فراهم آوردن فضای کسب و کار مناسب، اشتغال مولد و پایدار را از سیاست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانست و اعلام کرد: هر کس با عشق، علاقه و انگیزه به سمت مهارت آموزی روی آورد اشتغال مولد و پایدار را برای خود به ارمغان آورده است.