تداوم حمایت یونیسف از جشنواره فیلم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلائی که همراه با جعفر گودرزی مدیر اجرایی و مدیر روابط عمومی جشنواره با منیر‌ صفی‌الدین دیدار کردند، با اشاره به حضور موثر یونیسف در دوره قبلی جشنواره بر ضرورت خدمت رسانی فرهنگی به کودکان دنیا تاکید کرد. منیر صفی الدین نیز با ابراز خشنودی از دستاوردهای حضور یونیسف در دوره قبلی این جشنواره ابراز امیدواری کرد در جشنواره بیست و هفتم نیز خدمات فرهنگی متنوعی برای کودکان و نوجوانان ارائه شود.

منیر صفی الدین با تاکید بر تداوم حمایت این نهاد از جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان گفت: امیدوارم امسال با قدرت بیشتری در کنار شما باشیم چرا که معتقدم این جشنواره یکی از بهترین و مهم ترین جشنواره های فرهنگی کودک محور است که در ایران برگزار می شود. ما به همکاری با بنیاد سینمایی فارابی افتخار می کنیم، چرا که فارابی نقش مهمی در حمایت از کودکان ایرانی دارد.

وی اضافه کرد: هم یونیسف و هم فارابی بر حمایت از حقوق کودکان متعهد هستند و این همسویی اهداف می تواند باعث تحقق حقوق همه کودکان ایرانی باشد.

سیداحمد میرعلایی در این دیدار با اعلام شعار بین المللی جشنواره امسال با مضمون "حمایت از حقوق کودکان درگیر جنگ در دنیا" به ضرورت اقدامات فرهنگی گسترده برای تربیت نسلهای آینده تاکید کرد و گفت: جشنواره امسال را به نام حضرت محمد (ص) پدر آسمانی کودکان دنیا مزین کرده ایم و امیدواریم به برکت تقدس یاد نبی اکرم (ص) جشنواره ای پررونق و شایسته برگزار کنیم. حضور یونیسف بی شک اعتبار و شکوهی دوچندان برای این جشنواره به همراه می آورد و امیدواریم فرصت همکاری گسترده فراهم شود.

نماینده یونیسف در ایران نیز با اشاره به شعار جشنواره گفت: مفهوم این شعار از حوزه های بسیار مهم و اولویتهای کلیدی فعالیتهای یونیسف است و امیدوارم دنیا به سمت صلح و پایان درگیریها برود، چرا که در این درگیری‌ها کودکان بیش از همه آسیب می بینند.

صفی الدین افزود: در دوره گذشته جشنواره فعالیت کاروانهای فرهنگی بسیاری از کودکان محروم را تحت پوشش قرار داد که شایسته تقدیر است. یونیسف امسال با قدرت از این کاروانها حمایت می کند و امیدوارم نمایندگان ما نیز لااقل در چند سفر کاروانهای فرهنگی جشنواره را همراهی کنند.

در این نشست، مهتاب کرامتی سفیر حسن نیت یونیسف در ایران نیز حضور داشت.

همچنین جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی این جشنواره، علی افشار را به عنوان مسئول ستاد خبری جشنواره منصوب کرد. علی افشار از فعالان باسابقه عرصه رسانه است که در سالهای گذشته به عنوان مسئول ستاد خبری با جشنواره‌های فجر، کودکان و نوجوانان، سینماحقیقت، رشد، صنعتی، یاس و ... همکاری کرده است.

پایگاه اینترنتی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان به نشانی icff.ir از صبح روز شنبه پانزدهم تیرماه فعالیت خود را آغاز کرده و این جشنوار پانزدهم تا نوزدهم مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.



