تهیه طرح ساماندهی دروازه های ورودی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر،سید صباح الدین متقی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تهیه طرح دروازه های ورودی شهر تهران گفت : از 9 مبدا ورودی شهر، طرح برای 5 مبدا پایتخت آماده شده و بر این اساس، برنامه ریزی هایی برای اجرا از خط حریم تا خط محدوده تهران پیش بینی شده است .

وی افزود : درگام اول در طراحی این دروازه ها که مصوبه طرح جامع نیزدارد، مراکز خدماتی ، گردشگری و رفاهی از خط حریم تا خط محدوده در نظر گرفته شده واست و در ادامه این طرح از مرکز جاده به عرض 150 متراز هر دو طرف، فضای سبز ودرختکاری پیش بینی شده است تا با این ترتیب هر گاه وارد حریم و دروازه های شهر شویم تفاوت آن با بیرون حریم کاملا مشهود باشد .

مدیر کل حریم شهر تهران تصریح کرد : هم اکنون این طرح برای 5 محور از 9 مبدا ورودی پایتخت آماده شده است .

متقی در ادامه خاطر نشان کرد : به علت زمان بر بودن اجرای این طرح ، مشارکت بخش خصوصی ضروری بود که به این ترتیب مقرر شد تا ایجاد و نگهداری فضای سبز به همراه خدماتی که در مراکز خدماتی ، رفاهی محدوده حریم ارائه می شود در اختیا بخش خصوصی قرار گیرد و به این ترتیب علاوه بر تامین ارزش اقتصادی از فضای سبز ایجاد شده نیز صیانت و نگهداری شود .

وی افزود: هفته آینده مصوبه این موضوع به مناطق مربوطه ابلاغ خواهد تا هیچ مستحدثه ای در این محدوده انجام نشود .

به گفته مدیر کل حریم شهر تهران ، هم اکنون مذاکرات مربوطه با سازمان سرمایه گذاری انجام و بخش خصوصی نیز جذب شده است و به زودی جمع بندی نهایی در این موردصورت خواهد گرفت .





