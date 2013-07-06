شرکت 18 حزب جدید در انتخابات پارلمانی آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از shortnews، با تصمیم کمیسیون انتخابات پارلمان آلمان (بوندستاگ) 18 حزب و تشکل جدید سیاسی می توانند در انتخابات پیش روی این کشور شرکت کنند. در بین این احزاب، گروههای مانند "آلمان جایگزین"، "حزب تعقل" و حزب کمونیستی آلمان دیده می شوند.

این کمیسیون همچنین احزاب بزرگ دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی، سوسیال دموکرات، دموکرات آزاد، اتحاد سبزها و دیگر احزاب فعال از جمله رای دهندگان آزاد، حزب دزدان دریایی و حزب دست راستی دموکرات ملی را برای شرکت در این انتخابات به رسمیت شناخت.

انتخابات پارلمانی آلمان در حالی در ماه سپتامبر سال جاری میلادی برگزار می شود که نظرسنجی ها از پیشتازی اتحادیه دموکرات مسیحی به رهبری "آنگلا مرکل" حکایت دارد.