واشنگتن به اتباع خود در يمن هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي محيط ، پس ازبروزدرگيري هايي دريمن دولت آمريكا به اتباع خود دراين كشورهشدارداد وازآنان خواست تا جانب احتياط رادراين كشوررعايت كنند.

درحالي درگيري ها دريمن به وقوع پيوست كه هزاران يمني روزگذشته بدنبال افزايش قيمت سوخت دراين كشوردست به تظاهرات اعتراض آميزي زدند. دراين تظاهرات كه با دخالت نيروهاي امنيتي يمن به خشونت كشيده شد دستكم 18 تن جان باختند وشماري ديگر نيزدرجريان اين حادثه مجروح شدند.

بدنبال اين درگيري ها عبدالقادرباجمال نخست وزيريمن تظاهرات كنندگان يمني را به آرامش دعوت كرد. وي با بيان اين مطلب كه دولت يمن براي بهبود امورمعيشتي مردم اين كشور تلاش خواهد كرد افزود مسئوليت بروزاين درگيري ها بر عهده نفوذي هاي موجود دربين مردم است.

آخرين اخباردريافتي حاكي ازبروزدرگيري هاي جديد درشهرصنعا، و شهرلودردراستان ابين و استان الضالع است.

شايان ذكر است درحالي دولت آمريكا به اتباع خود دراين كشورعربي هشدارداد كه همزمان با استعفاي سفيرسابق عربستان در آمريكا و انتخاب سفير جديد ، به اتباع خود دراين كشورهشدار داد.