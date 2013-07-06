كاهش 75 درصدی تصادفات فوتي در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن سماواتي ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بيان اين خبر گفت:با تلاش شبانه روزي پليس راهنمايي و رانندگي و همچنين همكاري خوب مردم فهيم و قانونمند استان،تصادفات فوتي درون شهری در 3 ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 75 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ سماواتي افزود : همکاری و تعامل صمیمانه شهروندان با پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش تصادفات نقش بسزای داشته و دارد.

وی کنترل و نظارت پلیس بر رفتار کاربران ترافیک،رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان ،انجام اقدامات فرهنگی توسط اداره آموزش و فرهنگ ترافیک اين پليس ، اصلاح نقاط حادثه خیز و بازدارندگی قانون جدید را از جمله عوامل و دلایل کاهش تصادفات دانست.

جانشین انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری اجراي طرح هاي ترافيكي و برخورد با تخلفات حادثه ساز و موتور سيكلت سواران متخلف در دستور كار پليس است، گفت : فرهنگ سازی و آموزش همگانی برای کاهش تصادفات نيز بسيارتاثیر گذار است.

این مقام انتظامی اضافه کرد:اين كاهش تصادفات در نتيجه همكاري دستگاه هاي امدادي و اجراي طرح هاي جامع انضباط ترافيكي و برخورد قاطع با متخلفان و برهم زنندگان نظم ترافيكي و كنترل تخلفات حادثه ساز در سطح استان و همچنين رفتار قانونمند حاصل گرديده است.

سرهنگ سماواتی در ادامه به اجرای طرح تابستانه پلیس اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح که در دومرحله قبل و بعد از ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد تا این زمان نتایج قابل قبولی را در کاهش حوادث رانندگی به همراه داشته است.

وی در پايان اظهار اميدواري كرد :با همكاري و همدلي مردم خوب استان و رانندگان عزيز روند كاهش تصادفات همچنان ادامه يابد.