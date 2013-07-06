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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۶

سرهنگ سماواتی خبر داد:

كاهش 75 درصدی تصادفات فوتي در ایلام

كاهش 75 درصدی تصادفات فوتي در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: جانشين انتظامي استان ايلام از كاهش 75 در صدي تصادفات فوتي در حوزه درون شهري این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن سماواتي ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بيان اين خبر گفت:با تلاش شبانه روزي پليس راهنمايي و رانندگي و همچنين همكاري خوب مردم فهيم و قانونمند استان،تصادفات فوتي درون شهری در 3 ماهه ابتدای سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 75 درصد کاهش داشته است.

سرهنگ سماواتي افزود : همکاری و تعامل صمیمانه شهروندان با پلیس راهنمایی و رانندگی در کاهش تصادفات نقش بسزای داشته و دارد.

وی کنترل و نظارت پلیس بر رفتار کاربران ترافیک،رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان ،انجام اقدامات فرهنگی توسط اداره آموزش و فرهنگ ترافیک اين پليس ، اصلاح نقاط حادثه خیز و بازدارندگی قانون جدید را از جمله عوامل و دلایل کاهش تصادفات دانست.

جانشین انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری اجراي طرح هاي ترافيكي و برخورد با تخلفات حادثه ساز و موتور سيكلت سواران متخلف در دستور كار پليس است، گفت : فرهنگ سازی و آموزش همگانی برای کاهش تصادفات نيز بسيارتاثیر گذار است.

این مقام انتظامی اضافه کرد:اين كاهش تصادفات در نتيجه همكاري دستگاه هاي امدادي و اجراي طرح هاي جامع انضباط ترافيكي و برخورد قاطع با متخلفان و برهم زنندگان نظم ترافيكي و كنترل تخلفات حادثه ساز در سطح استان و همچنين رفتار قانونمند حاصل گرديده است.

سرهنگ سماواتی در ادامه به اجرای طرح تابستانه پلیس اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح که در دومرحله قبل و بعد از ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد تا این زمان نتایج قابل قبولی را در کاهش حوادث رانندگی به همراه داشته است.

وی در پايان اظهار اميدواري كرد :با همكاري و همدلي مردم خوب استان و رانندگان عزيز روند كاهش تصادفات همچنان ادامه يابد.

کد مطلب 2091201

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