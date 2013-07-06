کشف محموله قاچاق انواع مواد غذايي در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدي قدمي اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز پليس آگاهي استان، در راستاي طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اجراي طرحي در جاده قديم قم - تهران به يک دستگاه کاميونت ايسوزو مشکوک و آن را متوقف مي کنند.

وي ادامه داد: پس از بازرسي از خودرو مشخص شد بار خودرو مذکور مواد غذايي است، بنابراين راننده به همراه خودرو تريلي به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهي استان دلالت داده شد و در نهايت از داخل خودرو مواد غذايي اعم از روغن نارگيل ، انواع سس و ... کشف شد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان ادامه داد: با اعتراف راننده خودرو کاميونت ايسوزو به قاچاق انواع مواد غذايي، پس از تشکيل پرونده و سير مراحل قانوني ، تحويل مراجع قضايي استان شد.

کشف محموله قاچاق انواع لوازم آشپزخانه در قم

قدمي همچنین اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز پليس آگاهي استان با اجراي طرحي در جاده قديم قم - تهران به يک دستگاه خودرو تريلي مشکوک و آن را متوقف مي‌کنند.

وی ادامه داد: ماموران با تحقيق از راننده خودرو، متوجه ضد و نقيض گويي‌هاي وي شده که پس از بازرسي از خودرو مشخص شد بار خودرو مذکور ظروف آشپزخانه است ، بنابراين وي به همراه خودرو تريلي به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهي استان معرفی شد.

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم ادامه داد: پس از بررسي بار خودرو مذکور مشخص شد کالاي بارگيري شده با کالاي مندرج در مدارک ارائه شده مطابقت ندارد در نهايت با اعتراف راننده به قاچاق لوازم آشپزخانه، وي پس از تشکيل پرونده و سير مراحل قانوني، تحويل مراجع قضايي استان شد.

