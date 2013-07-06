آغاز رقابت نوجوانان روی تاتامی لیگ/ نمايش امیدوار کننده آینده سازان جودو

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز جمعه با حضور 22 تیم در دو گروه 11 تیمی در سالن شهید افراسیابی تهران آغاز شد. حضور تیم ملی نوجوانان در اردوی ارمنستان باعث شد تا از بازیهای گروه دوم تنها چهار بازی برگزار شد که طی آن هیات جودو اسلامشهر و هیان جودو چناران هر دو بازی خود مقابل هیات جودو خوزستان و زاهد شانه گلستان را با پیروزی پشت سر گذاشتد.

اما از گروه اول هر 15 بازی برنامه ریزی شده به انجام رسید که دو تیم روان کار سماتک و موسسه میزان با کسب سه پیروزی در اندازه های یک مدعی ظاهر شده و تیم های آینده سازان پارس و امید چناران با دو پیروزی و یک شکست شش امتیازی شده و در تعقیب تیم های مدعی قرار گرفتند.

نتایج کامل رقابتهای گروه نخست:

دور اول:

* آب درمانی قهوه سویی سرعین 2 - آینده سازان پارس 7

* میزان خراسان شمالی 6 - امید چناران 2

* ملوان هرمزگان يک روان کار سماتیک 8

* هیات جودو گیلان 4- حسینیه مبارکه 3

* هیات جودو کردستان صفر- آموزش و پرورش ناحیه سه کرج آموزش و پرورش 9

دور دوم:

* میزان خراسان شمالی 5- - آینده سازان پارس3

*ملوان هرمزگان 6 - آب درمانی قهوه سویی سرعین 3

* هیات جودو قزوین 2 - روان کار سماتیک 7

*هیات جودو کردستان صفر - حسینیه مبارکه 9

* هیات جودو گیلان 4 - امید چناران 5

دور سوم :

* ملوان هرمزگان یک - آینده سازان پارس 8

* هیات جودو گیلان2 - میزان خراسان شمالی6

* هیات جودو قزویگار من 2- آب درمانی قهوه سویی سرعین 7

*هیات جودو کردستان صفر - امید چناران9

* آموزش و پرورش ناحیه 3 - روان کار سماتیک7