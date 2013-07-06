علی دایی برای کمک به زندانیان غیرعمد ملارد اعلام آمادگی کرد

روح الله حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور حمایت از زندانیان ملارد و خانواده های آنان، انجمن حمایت از زندانیان در این شهرستان تشکیل شد که این انجمن تازه تاسیس با تشکیل جلسات به بحث و تبادل نظر در زمینه مسائل و مشکلات موجود و کمک بیشتر به خانواده های زندانیان می پردازد.

این مسئول ادامه داد: در راستای تحقق اهداف این انجمن که آزادی زندانیان غیرعمد و حمایت از خانواده سایر زندانیان است، با توافق اعضا مقرر شد نخستین جشن گلریزان انجمن حمایت از زندانیان ملارد در تاریخ دوم مردادماه سالجاری مصادف با پانزدهم ماه مبارک رمضان و ولادت باسعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع) در شهرستان برگزار شود.

حضور علی دایی در نخستین جشن گلریزان انجمن حمایت از زندانیان ملارد

وی عنوان کرد: با انتشار این خبر در خبرگزاری مهر و مطبوعات محلی، علی دایی اسطوره فوتبال ایران، در دادسرای ملارد حضور پیدا کرده و ضمن استقبال از این اقدام خداپسندانه، آمادگی خود را برای مساعدت و همکاری در زمینه آزادسازی و کمک به زندانیان جرائم غیرعمد اعلام کرد و گفت: شرکت در برنامه هایی که عواید آن صرف امور عام المنفعه می شود، افتخار بزرگی برای ورزشکاران است و من نیز به عنوان یک ورزشکار، با افتخار در این امر خیر شرکت می کنم.

دادستان ملارد ضمن تقدیر از نیت خالصانه این ورزشکار، افزود: قهرمان بودن و در کنار آن برخورداری از منش پهلوانی، نعمت بزرگی است که موجب ماندگاری نام و یاد افراد در اذهان عمومی می شود، همچنانکه دلیل ماندگاری پهلوانانی همچون تختی نیز خصایص ویژه ای مانند نوع دوستی و کمک به همنوعان بوده است.

حسین زاده گفت: علی دایی غیر از قهرمانی در ورزش، با منش پهلوانی خود الگوی بسیار خوبی برای سایر ورزشکاران ایرانی و نسل جوان کشور است و این اقدام خداپسندانه ایشان به طور قطع موجب پربار شدن و اغنای نخستین جشن گلریزان انجمن حمایت از زندانیان ملارد شود.

تشکیل پرونده برای 300 زندانی غیرعمد ملارد

این مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کمکهای جمع آوری شده در جشن گلریزان بر چه مبنایی به زندانیان و خانواده های آنان اختصاص می یابد؟، بیان کرد: بنابر ارزیابیهای صورت گرفته و مطالعه پرونده زندانیان این شهرستان، مشخص شد که مبالغ بدهی زندانیان برای مهریه، دیه و سایر جرائم غیرعمد، عموما بالا و سنگین است و کمکهای جمع آوری شده هر چقدر هم باشد، پاسخگوی نیاز تعداد کمی از زندانیان خواهد بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر نزدیک به 300 پرونده برای زندانیان غیرعمد ملارد تشکیل شده است، به منظور تحت پوشش قرار دادن تعداد بیشتری از این افراد و کمک به خانواده های آنان، مقرر شد که درصدی از بدهی هرکدام از این 300 زندانی از محل مبالغ جمع آوری شده در جشن گلریزان تامین شده و مابقی بدهی را نیز خود زندانیان از طریق وام از ستاد دیه و سایر ارگانها، تامین کنند.

توزیع ارزاق ویژه ماه مبارک رمضان بین 300 خانواده زندانیان

دادستان ملارد متذکر شد: مبالغ جمع آوری شده در جشن گلریزان می تواند در اموری مانند اشتغالزایی زندانیان و یا تامین نیاز خانواده های آنان صرف شود، در همین زمینه از سوی انجمن حمایت از زندانیان ملارد، پکیج ویژه ای شامل روغن، برنج، گوشت، مرغ و... در نظر گرفته شده است که همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در میان خانواده های 300 زندانی دارای پرونده، توزیع می شود.

حسین زاده از برنامه های حمایتی دادسرای ملارد در آینده ای نزدیک خبر داد و عنوان کرد: برنامه هایی برای ایجاد مرکز اشتغال زندانیان در منطقه صفادشت در نظر گرفته شده است که طی آن، زندانیانی که از وضعیتشان راضی هستیم از صبح تا بعدازظهر در مرکز پیش بینی شده مشغول به کار می شوند و علاوه بر کسب درآمد ماهانه، شب را در جمع خانواده خود سپری خواهند کرد.

ایجاد مرکز اشتغال در صفادشت برای زندانیان رای باز

این مسئول گفت: این زندانیان در اصطلاح "رای باز" نامیده می شوند که روز را در محل مشخص و تعیین شده ای کار می کنند و شب نیز در جمع خانواده خود هستند، در واقع این زندانیان دوران محکومیت خود را خارج از زندان و با انجام کارهایی که از سوی سازمان زندانها و دادسراها به آنان محول می شود، طی می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با حضور علی دایی و خیرین نیک اندیش، نخستین جشن گلریزان انجمن حمایت از زندانیان ملارد به بهترین نحو ممکن برگزار شود و در ماه رحمت و برکت خداوند، مبالغ جمع آوری شده گرهی از مشکلات زندانیان غیرعمد و خانواده های آنان بگشاید.