كشته و زخمي شدن 27 يمني ديگر در شهر ضالع

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، به گفته شاهدان، نيروهاي امنيتي با تيراندازي به سوي تظاهركنندگان در شهر الضالع -250 كيلومتري جنوب صنعا - 7 تن را كشته و 20 تن ديگر را زخمي كردند.

شاهدان عيني خبر دادند : نيروهاي امنيتي يمن صبح امروز دستكم در3 شهر جنوب وشرق يمن با تظاهركنندگان مسلح به زد و خورد پرداختند.



درگيري دريمن زماني آغاز شد كه دولت يمن تصميم گرفت قيمت سوخت را افزايش دهد كه اين امر با اعتراضات گسترده قشر كم درآمد مواجه شد.

همزمان با آن نيروهاي امنيتي با تانكها و خودروهاي زرهي برسرچهارراههاي اصلي شهرمستقر شده بودند تا ازاين طريق اوضاع را به كنترل خويش در آورند.

درشهر لودردراستان ابين هم تظاهركنندگان با نيروهاي امنيتي به مبادله آتش پرداختند كه درنتيجه آن خساراتي به خودروها و مغازها وارد شد.



با اين حال هنوزخبري ازميزان تلفات آن مخابره نشده است. درگيريهاي مشابهي نيز درشهر صعده در شمال غرب يمن روي داد .

درهمين شرايط مقامات دولت يمن هم اينك براي كنترل اوضاع تعداد انبوه اي ازنيروهاي ارتش و نيروهاي امنيتي را در صنعا و شهرهاي بزرگ درجنوب مستقركرده اند.

روز گذشته درپي درگيري نيروهاي امنيتي با تظاهركنندگان يمني 10 تن كشته و شماري ديگر نيز زخمي شدند.

درپايتخت تانكها و خودروهاي زرهي ارتش يمن در تقاطع چهارراههاي اصلي مستقرشدند وهمزمان با آن گشتي ها درخيابانهاي اصلي شهرسرگرم گشت زني هستند و تمام امور را زير نظر گرفتن .

پليس پايتخت ازطريق بلند گو ازساكنان اين شهر خواسته درتظاهرت ضد دولتي و اعمال خشونت آميز وخرابكاري شركت نكنند .آنها همچنين ازمردم خواستند امنيت و ثبات در كشورشان را برعهده بگيرند.