واکنش سایت دولت به ارسال پرونده تالارهای کیش به دادسرا/ آقای پورمحمدی دروغ و تهمت گناه کبیره است

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين اطلاعيه آمده است: متأسفانه پس از مدت ها جوسازی و سخنرانی های تبلیغاتی آقای پورمحمدی درباره پرونده مجعول و مجهول «قرارداد 450 میلیون یورویی کیش»، اطلاعیه جدیدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور صادر شده که حاوی نکات بسیار جالب توجهی است. در این خصوص نکات ذیل جهت تنویر افکار عمومی لازم به ذکر است:

1- در اطلاعیه قبلی نهاد ریاست جمهوری از آقای پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور خواسته شده بود که به جای تکرار افتراها و مطالب کذبشان مبنی بر «کشف فساد در قرارداد 450 میلیون یورویی کیش» و «سوءاستفاده 400 میلیارد تومانی» در آن، در یک فرصت دیگر و برای آخرین بار، متن قرارداد 450 میلیون یورویی و اسناد مالی پرداختی ر ا (به جای انتشار چند نامه ساده اداری که در نوع خود نوعی فریبکاری است) منتشر نمایند. هم چنین در آن اطلاعیه اعلام شد که در صورت انتشار موارد خواسته شده، ما رسماً از مردم عذرخواهی می نماییم و در صورت عدم انتشار آن موارد نیز مردم بدانند سخنان آقای پورمحمدی دروغ محض و نوعی بلوف سیاسی بوده است.

2- جالب توجه این که در اطلاعیه اخیر سازمان بازرسی کل کشور در یک عقب نشینی آشکار به جای تکرار ادعاها و سخنان آقای پورمحمدی مبنی بر «کشف فساد در قرارداد 450 میلیون یورویی کیش»، صرفاً از «صدور دستور ارائه تسهیلات» صحبت شده است. بد نیست آقایان با هم هماهنگ نمایند که بالاخره فساد در قرارداد وجود دارد یا دستور ارائه تسهیلات؟!! چون این دو مقوله، فرسنگ ها با هم فاصله دارند. ضمن این که ارائه تسهیلات توسط بانک ها صورت می پذیرد نه سازمان منطقه آزاد کیش!!

3- در اطلاعیه اخیر سازمان بازرسی کل کشور این ادعا مطرح شده است که اطلاعیه نهاد ریاست جمهوری از ادبیات نامتعارف برخوردار است! در پاسخ باید گفت: از این پس در برابر تکرار دروغها، تهمت ها، هتک حرمت ها و سوءاستفاده از قدرت و تریبون ها که نشان دهنده ذات و خمیرمایه گویندگان آن است حتماً جایزه و دسته گل ارسال خواهد شد!

4- در خاتمه برای این که جناب آقای پورمحمدی واقف شوند که اتهام زدن، آبروی دیگران را ریختن، دروغ گفتن و تهمت و افترا نه تنها جرم است، بلکه گناه کبیره نیز محسوب می شود، یک دوره کتاب بسیار ارزشمند «گناهان کبیره» اثر شهید بزرگوار آیت الله دستغیب(ره) به ایشان اهدا می شود تا با مطالعه آن- به خصوص بخش های مربوط به دروغ، تهمت، افترا، و ریختن آبروی دیگران- دریابند که چه عواقبی در انتظار این قبیل افراد است.

