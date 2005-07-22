چهارمين شماره فصلنامه "فقه و حقوق" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، فقه و حقوق فصلنامه‌ اي‌ است‌ كه‌ ‌ از سوي‌ گروه‌ فقه‌ و حقوق‌ پژوهشگاه‌ فرهنگ و انديشه اسلامي منتشر مي شود. اين مجله‌ به‌ اصلي‌ ترين‌ مباحث‌ فقه‌ و حقوق‌ اسلامي‌ مي پردازد.

اهداف‌ و قلمرو اين نشريه عبارتند از: 1. نظام حقوقي اسلام و ارائه مدلهاي كاربردي و نيز ارائه راهنماي علمي و عملي جهت تحقق آن؛ 2. نقد مكاتب و نظامهاي حقوقي؛ 3. بازپژوهي، بازپيرايي و تنسيق علوم فقهي؛ 4. آسيب شناسي و پاسخ به شبهات مطرح در حوزه فقه و حقوق؛ 5. آسيب شناسي ابعاد نظري و عملي سيستم حقوقي جمهوري اسلامي.

در چهارمين شماره فصلنامه "فقه و حقوق" اين مقالات منتشر شده است : فقه، اصالت و كارآمدي/ سردبير؛ بررسي فقهي - حقوقي قوانين مربوط به جريمه و خسارت تاخير تاديه در ايران/ سيد عباس موسويان؛ قاعده ارش و حكومت در فقه اماميه و اهل سنت/ احمد حاجي ده آبادي؛ رابطه كارشناسي و شهادت در فقه و حقوق/ مهدي حسن زاده؛ نقد و بررسي شوراهاي حل اختلاف/ حجت الله فتحي؛ پول شويي الكترونيكي/ امير حسين جلالي فراهاني؛ تاملي بر مجازات صدور چك پرداخت نشده در قانون اصلاحي صدور چك (مصوب 2/6/82)/ جعفر يزديان جعفري؛ فلسفه مجازات/ جان كاتينگهام - ترجمه: ابراهيم باطني و محسن برهاني؛ نگاهي به (سياست) تسامح صفر/ جفري رسن - ترجمه: جلال الدين قياسي؛ رويكرد بزه ديده محور در پيشگيري از جرم/ حميد رضا جاويد زاده و سيد حسن ميره اي.

اين فصلنامه به مدير مسئولي علي اكبر رشاد و سردبيري احمد حاجي ده آبادي منتشر مي شود.