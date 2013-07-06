سرپرست جدید جهاد دانشگاهی هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید جهاد دانشگاهی هرمزگان ظهر شنبه با حضور رئیس جهاد دانشگاهی کشور در بندرعباس برگزار شد.

در این مراسم مهدی حسینیان سراجه لو سرپرست جدید جهاد دانشگاهی هرمزگان معرفی و از زحمات غلامعباس اسدپور رئیس سابق جهاد دانشگاهی هرمزگان تقدیر شد.

علی علامه ‌زاده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان در این مراسم جهاد دانشگاهی را مولود انقلاب اسلامی دانست گفت: از مهمترین وظایف جهاد دانشگاهی توجه به مسائل آموزشی و پژوهشی و قرآنی است و جهاد دانشگاهی می‌تواند در بحث پژوهش نقش ارزنده و تاثیرگذاری در بعد استانی، ملی و بین المللی ایفا کند.

علامه‌ زاده افزود: تقویت مراکز افکاری سنجی و ورود جهاد دانشگاهی در این زمینه نیز مهم است.

وی همچنین فعالیت جهاد دانشگاهی در مباحث فرهنگی و به خصوص مباحث قرآنی را از دیگر امتیازات این نهاد دانشگاهی در استان هرمزگان دانست.

علامه‌ زاده افزود: در توسعه مباحث قرآنی، جهاد دانشگاهی استان ارتباط موثری با دانشگاهها، حوزه‌های علمیه و دستگاههای مرتبط با این حوزه دارد و کارهای ارزنده ای انجام داده است.

مهدی حسینیان سرپرست جدید جهاد دانشگاهی هرمزگان نیز در بخش دیگری از این مراسم با بیان اینکه مجموعه علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان نیز موفق بوده است، افزود: باید در ارتقاء این مجموعه بیشتر تلاش کرد و رشته‌های تخصصی‌تری ارائه کنیم و از حضور اساتید برجسته جهاد دانشگاهی کشور در این واحد استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه اگر جهاد دانشگاهی هرمزگان ظرفیت های خود را به فعل تبدیل کند، رتبه اول در عرصه‌های گوناگون را کسب خواهد کرد، اظهار داشت: با ارائه یک برنامه هدفمند می‌توانیم از پتانسیل های پژوهشی استان از قبیل حمل و نقل لجستیک، مدیریت در عرصه محیط زیست عواملی مانند کشند قرمز، نفت و انرژی و سایر موارد فعالیت های تخصصی آغاز کرد.

حسینیان ادامه داد: در عرصه فرهنگی نیز رویکرد ما گسترش و حمایت از فعالیتهای فرهنگی زیرمجموعه‌ها مانند خبرگزاری‌های ایسنا و ایکنا و سایر بخشهای دیگر فرهنگی است.