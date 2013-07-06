  1. استانها
  2. تهران
۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۰

نکو در پاسخ به مهر:

انتخابات پرند در صحت کامل تائید شده است

رباط کریم - خبرگزاری مهر: وجود برخی شایعات در سطح شهر پرند به واسطه درج خبر یکی از خبرگزاری ها در این شهر منجر به تکذیب آن از سوی عضو هیئت عالی نظارت بر استان تهران شد.

ابراهیم نکو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر صحت انتخابات پرند و درج خبر ابطال آن در این منطقه اظهار : متاسفانه یکی از خبرگزاری ها در جریان انتشار خبر بر روی خروجی خود از اخبار دو هفته پیش استفاده کرد که این امر منجر به شایعاتی در سطح شهر پرند شده که این خبر صحت ندارد و انتخابات پرند مورد تائید هیات اجرایی و نظارت نیز رسیده است.

نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان در مجلس افزود: پرند اولین تجربه انتخاباتی خویش را در حالی پشت سر گذاشت که شاهد حضور حداکثری مردم مومن و انقلابی آن شهر در روز 24 خرداد در پای صندوقهای اخذ رای بودیم.

وی، وجود هرگونه شایعات بی اساس را مبنی بر ابطال انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر پرند تکذیب کرد و افزود: پرونده انتخابات شهرستان رباط کریم با این عوامل اجرایی و نظارتی بسته شده و در طی مدت زمان قانونی نیز به کلیه اعتراض های برخی از کاندیداها پاسخ داده شده است.

کد مطلب 2091276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها