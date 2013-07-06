انتخابات پرند در صحت کامل تائید شده است

ابراهیم نکو در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر صحت انتخابات پرند و درج خبر ابطال آن در این منطقه اظهار : متاسفانه یکی از خبرگزاری ها در جریان انتشار خبر بر روی خروجی خود از اخبار دو هفته پیش استفاده کرد که این امر منجر به شایعاتی در سطح شهر پرند شده که این خبر صحت ندارد و انتخابات پرند مورد تائید هیات اجرایی و نظارت نیز رسیده است.

نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان در مجلس افزود: پرند اولین تجربه انتخاباتی خویش را در حالی پشت سر گذاشت که شاهد حضور حداکثری مردم مومن و انقلابی آن شهر در روز 24 خرداد در پای صندوقهای اخذ رای بودیم.

وی، وجود هرگونه شایعات بی اساس را مبنی بر ابطال انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر پرند تکذیب کرد و افزود: پرونده انتخابات شهرستان رباط کریم با این عوامل اجرایی و نظارتی بسته شده و در طی مدت زمان قانونی نیز به کلیه اعتراض های برخی از کاندیداها پاسخ داده شده است.