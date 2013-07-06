فوت 65 نفر در سواحل مازندران/ اعلام هویت جان باختگان ساحل نور

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، بيشترين سنين غرق شدگان را به ترتيب بين 21 الي 30 سال با 31 مورد، 11 الي 20 سال با 15 مورد 23 درصد و پس از آن 31 الي 40 سال با 10 مورد 15 درصد اعلام كرد.

مدي كل پزشكي قانوني مازندران، تعداد غرق شدگان شهرك ايزد شهر شهرستان نور را هفت نفر اعلام كرد و گفت پزشکی قانونی پس از احراز هویت متوفیات حادثه غرق شدگی دانش آموزان، اجساد را به خانواده های آن ها تحویل داده است.

وی اسامی قربانیان حادثه اردوی دانش آموزان در ایزدشهر نور را بدین گونه اعلام کرد: میلاد شیرزاد فررند محمد ولی، حسن رنجبر آزاد فرزند علی، محمود قربانی، رحیم زمانی، رضا پاشایی فرزند قدیر، حامد پرویز ساها است.

مدير كل پزشكي قانوني مازندران هویت هفت دانش آموز غرق شده در ساحل ایزدشهر نور را اعلام کرد.

عباسی با اعلام فوت غرق شدگی 65 نفر از اول خرداد تا 14 تير ماه امسال سالجاري گفت: شهرستان هاي نور با 12 مورد، محمودآباد با 14 مورد و بابلسر و ساري هر كدام با 9 مورد بيشترين آمار غرقي را داشتند.

وی تصريح كرد: از اين تعداد 56 نفر بومي (86 درصد) و ما بقي غير بومي هستنند.

