مدت حضور نيروهاي ايتاليايي درعراق تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، نمايندگان پارلمان ايتاليا امروزبا تصويب قانوني مدت حضور نيروهاي ايتاليايي را درعراق، تا مدت شش ماه ديگر تمديد كردند.

قانون مذكوربا اكثريت 283 راي درمقابل 207 راي مخالف وهمچنين با سه راي ممتنع به تصويب رسيد.

اين قانون براي به اجرا در آمدن بايد ازسوي مجلس سنا اين كشوربه تصويب برسد.

شايان ذكراست ايتاليا درماه ژوئن سال 2003 حدود سه هزارسربازبه ناصريه درجنوب عراق اعزام كرد.

اين كشور پس از آمريكا با 140 هزار نيرو و انگليس با 8 هزار و پانصد سربازقراردارد.

يادآوري مي شود مردم ايتاليا بارها با برگزاري تظاهرات دراين كشورنسبت به حضور سربازان ايتاليايي درعراق اعتراض كرده و خواستار خروج فوري اين سربازان ازاين كشورشدند .

ازمدت حضوراين سربازان درعراق تاكنون دستكم 20 سرباز كشته شدند.

اين درحالي است كه سيلويو برلوسكوني رييس جمهوري ايتاليا بارها اعلام كرده بود كه درنظردارد شمارنيروهاي ايتاليايي مستقردرعراق را به تدريج با توافق آمريكا و انگليس درسپتامبرآينده(شهريور)، ازاين كشورخارج سازد.