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۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۴۲

پس از گذشت دو هفته از حادثه سفير مصر در بغداد :

كاردار الجزاير در عراق ربوده شد

كاردار الجزاير در عراق ربوده شد

افراد مسلح ناشناس در ادامه عمليات گروگان گيري ديپلمات هاي خارجي امروز پنجشنبه كاردار الجزاير را در بغداد ربودند.

 به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك منبع در وزارت كشور عراق كه خواست نامش ذكر نشود ، خبر ربوده شدن كادار الجزاير در بغداد را تاييد نمود .

وي افزود : كاردار الجزاير ساعت 14 به وقت محلي در نزديكي يك رستوران در كوي المنصور واقع در مركز پايتخت عراق ربوده شد .

شايان ذكر است  هنوزهيچ خبري از سرنوشت كاردارربوده شده الجزاير درعراق دردست نيست و تاكنون هيچ گروهي نيزمسئوليت به گروگان گرفتن وي را برعهده نگرفته است .

اين اقدام پس از چند هفته اززمان ترور ايهاب الشريف سفير مصر درعراق و چند سفير ديگر صورت گرفت.

گروه تروريستي القاعده در عراق به سركردگي ابومصعب الزرقاوي اخيرا در طرحي سازماندهي شده تصميم گرفته تمام ديپلمات هاي خارجي در عراق را ترور و يا به گروگان بگيرد تا از اين طريق روابط ديپلماتيك بغداد را با جهان قطع نمايد.
کد مطلب 209129

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