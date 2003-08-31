برنامه هاي آموزشي دانشگاه علم و صنعت از طريق اينترنت ارائه مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي دانشگاه علم و صنعت، دكتر "سيد مهدي علوي" مدير آموزشي اين دانشگاه با اعلام اين خبر افزود : از 22 شهريور ماه سال جاري به مدت 5 روز، ثبت نام و انتخاب واحد كليه دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران به صورت اينترنتي انجام خواهد شد .

مدير آموزشي دانشگاه علم و صنعت ايران در ادامه گفت : تقويم ثبت نام و فهرست دروس ارايه شده ( برنامه هفتگي نيمسال) دانشگاه نيز از دهم شهريور ماه بر روي سايت اين دانشگاه به نشاني : http://reg.iust.ac.ir وجود دارد و دانشجويان مي توانند با مراجعه به سايت مذكور برنامه نيمسال آينده خود را براي روز ثبت نام و بر اساس نام درس و شماره گروه آماده نمايند و همچنين از فعال بودن كد كاربري خود مطمئن شوند .

همچنين دانشجويان مي توانند با مراجعه به اين سايت و از قسمت " وضعيت تحصيلي" سوابق تحصيلي خود را بررسي كنند .

دكتر علوي در پايان گفت : در اين سيستم كه هدف از آن تسهيل در امر ثبت نام، صرفه جويي در زمان ثبت نام، حذف ضرورت مراجعه به دانشگاه و حذف اشتباهات سيستم انتخاب واحد و ثبت نام به صورت دستي است، تمام مقررات آموزشي رعايت خواهد شد .