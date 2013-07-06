292 پروژه آبرسانی روستایی در کردستان طی سال 92 اجرایی می شود

رحمان رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بهره برداری از این تعداد پروژه شش روستا با جمعیتی بالغ بر هزار و 128 نفر از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

وی افزود: میزان اعتبارات مصوب سال گذشته این شرکت بالغ بر 17 میلیارد و 782 میلیون ريال است و این میزان اعتبار برای اجرای 157 پروژه اختصاص پیدا می کند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار استان کردستان بیان کرد: میزان اعتبارات مورد نیاز برای بخش آب و فاضلاب تا پایان برنامه پنجم توسعه بخش آب بالغ بر هزار و 950 میلیارد ريال و بخش فاضلاب نیز بالغ بر 336 میلیارد ريال است.

رحمانی تعداد کل مشترکین روستاهای را 106 هزار و 931 فقره عنوان و افزود: در سال جاری 544 فقره مشترک به تعداد مشترکان استان افزوده شده است.

مرتفع شدن مشکل کمبود آب شرب روستای رشیدآباد دیواندره

مدیر آمور آبفار شهرستان دیواندره نيز طي سخناني گفت: مشکل کمبود آب شرب روستای رشیدآباد دیواندره با همت مدیرعامل و تلاش شبانه روزی پرسنل آبفار دیواندره مرتفع شد.

مظفر مجیدی بیان کرد: کمبود آب شرب روستای رشید آباد واقع در شهرستان دیواندره به دلیل خشکسالی های اخیر و کاهش سطح منابع آبی موجود در روستای مذکور بوده است.

وی ادامه داد: این مهم با پیگیری های مدیرعامل و تلاش شبانه روزی پرسنل امور آبفار دیواندره پس از چهار شبانه روز کار مداوم رفع شد.

مدیر آمور آبفار شهرستان دیواندره افزود: هم اکنون جمعیت دو هزار نفری با 516 انشعاب از آب شرب سالم و بهداشتی که از طریق مخزن توزیع آبفای شهری دیواندره تامین می شود، برخوردار هستند.

مجیدی مهمترین احجام کاری انجام شده در تامین آب روستا را شامل حفاری و لوله گذاری خط انتقال با لوله پلی اتیلن با سایز 180 میلیمتر و به طول 450 متر، نصب و راه اندازی پمپ عمودی و اجرای خط برق فشار ضعیف و ترانس گذاری عنوان کرد.

وی یادآور شد: هزینه صرف شده در این احجام کاری بالغ بر 460 میلیون ريال بوده است.