انتشار پيش نويس جديد طرح نمايندگان كنگره آمريكا بر ضد ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الحيات، جمعي از نمايندگان كنگره آمريكا در حضور گروهي از گروگان هاي آمريكايي كه در سفارت كشورشان در تهران در سال 1979 ( 13 آبان 1358) به گروگان گرفته شده بودند پيش نويس طرحي براي ابطال قرارداد الجزاير ميان ايران و آمريكا و اجازه محاكمه ايراني هايي را كه در عمليات اشغال سفارت آمريكا در تهران و بازداشت گروگان ها دست داشتند، در مقابل دستگاه قضايي آمريكا فراهم مي كند.



اين پيش نويس همچنين ايران را به حمايت از تروريسم و دست داشتن در انفجارهايي كه بر ضد اتباع آمريكا در شهر الخبر عربستان و بيروت لبنان صورت گرفته بود، متهم مي كند.



پيش نويس طرح را كه متن آن از سوي 15 نماينده از دو حزب جمهوريخواه ودمكرات آماده كرده اند بحران گروگان ها را در رديف مسائل مربوط به تروريسم قرار داده اند و دولت ايران را به نقض توافقنامه الجزاير ميان آمريكا و ايران در 1981 متهم كرده است اين قرارداد منجر به آزادي گروگان ها پس از 444 روز شد .



اين نمايندگان در پيش نويس خود ايران را به دست داشتن در انفجارهاي نيروهاي مارينز در بيروت در سال 1982 كه طي آن 241 آمريكايي كشته شدند و نيز دست داشتن در انفجار الخبر در سال 1996 كه طي آن 19 آمريكايي كشته شدند، متهم كرده است.



"آيلينا رزليتينن " نماينده كنگره و رئيس كميته فرعي خاورميانه به الحيات از رايزني ها ميان وزارت دادگستري آمريكا ونمايندگان كنگره براي ابطال قرارداد الجزاير ميان آمريكا و ايران و اجازه دادن به گروگان ها براي محاكمه ربايندگان آنها در دادگاه هاي آمريكايي كه در بين آنها محمود احمدي نژاد رئيس جمهور جديد ايران و ديگر مسئولان ايراني مظنون هستند، خبر داد.



پيش نويس قانون همچنين از وزارت خزانه داري آمريكا درخواست كرده است براي هرگروگان اين كشور درخواست 444 هزار دلار غرامت كند.



ليتينن تاكيد كرد تلاش براي جمع آوري امضاهاي بيشتري از نمايندگان تا پيش از تعطيلي كنگره در آگوست صورت خواهد گرفت تا طرح پيش نويس قانون ماه سپتامبر براي تصويب ارائه شود.