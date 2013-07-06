آغاز غبار روبی 4700 مسجد و امامزاده مازندران در آستانه ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده روز شنبه در مراسم غبارروبی و عطر افشانی غبار روبی و عطر افشانی آستانه مبارکه امامزاده عباس (ع) ساری: از اجرای طرح بزرگ ضیافت الهی در ماه رمضان در امامزادگان استان خبر داد.

وی افزود: تعداد 60 مبلغ از قم به استان اعزام شده و از مبلغین دیگر که در بقاع متبرکه و امامزادگان مشغول به فعالیت فرهنگی و قرآنی هستند هم در ماه رمضان استفاده می شود.

علیزاده ادامه داد: برگزاری نشست های علمی، گفتمان دینی، جلسات تفسیر و قرائت و ترتیل قرآن، محافل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی و قاری مصری، برپایی نمایشگاههای قرآنی از جمله برنامه های این طرح در 222 بقعه متبرکه در ایام ماه رمضان است.

عبارروبی ضریح امامزاده عباس (ع) ساری

با توجه به برگزاری طرح ضیافت الهی در مازندران، آیین غبارروبی و عطرافشانی ضریح امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد.



در بلوار امام رضا (ع) شهرستان ساری، زیارتگاهی باشکوه قرار دارد که این زیارتگاه متعلق به امامزاده عباس (ع) است.در این بارگاه مقدس، محمد، حسن و عبدالله مدفون هستند که می‌توان به شخصیت اصلی آن امامزاده عباس (ع) نیز اشاره کرد. همه ساله با نزدیک‌ شدن به ماه رمضان، این مکان برای برگزاری هرچه بهتر مراسم‌ معنوی غبارروبی می‌شود.

مراسم غبارروبی ضریح امامزاده عباس (ع) ساری با حضور مسئولان استانی و شهرستانی مازندران برگزار شد و مسافرانی که از استانهای مختلف کشور در این امامزاده حضور داشتند در مراسم معنوی غبارروبی شرکت کردند.

بازنویسی 4680 وقف نامه



معاون حقوقی اوقاف مازندران از بازنویسی 4680 موقوفه در استان خبر داد.

غریب رضا وحیدی گفت: این معاونت با همکاری اداره تحقیق اداره کل اوقاف مازندران از سال گذشته به بازبینی وقف نامه های موجود از واقفین خیراندیش استان کرده است و با توجه به اینکه بسیاری از این وقف نامه ها از سالهای دور نوشته شده است به مروز زمان در حال فرسوده شدن است که با تشکیل کارگروهی به بازنویسی وقف نامه پرداخته شد.

وی افزود: این وقف نامه ها به تبحر و مهارت خاص کارشناسان اوقافی و تحقیق مطالعه دقیق وقف نامه ها مورد بازنویسی قرار گرفته است تا در جهت بازنویسی صحیح آنان اقدام صورت گیرد.











