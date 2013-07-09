حسن هدایت با یادآوری اینکه پروانه ساخت فیلم تاریخی "سوده" تیرماه 91 صادر شده است به خبرنگار مهر گفت: قرار بود پاییز همان سال این فیلم کلید بخورد اما متاسفانه حمایت مالی برای ساخت این کار شامل حال ما نشد.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه بودجه فارابی تامین نشده است، هیچ پروژه‌ای از طرف این بنیاد ساخته نمی‌شود. حتی مدیر عامل این بنیاد هم خیلی تلاش کرد تا این فیلم ساخته شود اما وی نیز نتوانست کاری انجام دهد.

نمی‌دانیم بودجه فرهنگی کشور کجا خرج می‌شود

هدایت با نقدی بر عملکرد سازمان سینمایی در بحث تخصیص بودجه عنوان کرد: سازمان سینمایی ساختار اشتباهی دارد. متاسفانه پول‌ها در این مرکز جمع شده و مشخص نیست قرار است بین چه کسانی برای ساخت فیلم تقسیم شود. متاسفانه در تلویزیون هم بودجه وجود ندارد. باید بدانیم بودجه فرهنگی این کشور کجا خرج می شود؟

وی در پایان تاکید کرد: وقتی مدیر مناسب فرهنگی انتخاب نمی‌کنیم، قطعا نتیجه همین می شود. دولت جدید هم فکر می‌کنم نصف زمان خود را باید صرف پاک کردن اشتباه‌های این دوستان کند و در زمان باقی مانده به سراغ مسایل و مشکلات برود.

فیلم "سوده" روایت زن جنگاور و شاعر یمنی است که در سال ۴۰ هجری از طرفداران حضرت علی (ع) بوده است.

حسن هدایت ساخت فیلم‌های سینمایی ناسپاس، گرداب، تاریک‌خانه، سایه‌روشن و ... را در کارنامه هنری خود دارد. وی همچنین کارگردان سریال تلویزیونی "کارآگاه علوی" است.