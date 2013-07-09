به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش خود به مناسبت سال بین المللی تعاون (2013) میلادی اعلام کرد: ILO خواستار پیوستن جامعه بین المللی به جشن روز جهانی تعاون است. شرکت های تعاونی در زمان بحران همچنان دارای اعتماد به نفس بر اساس احترام به ارزش های انسانی و اصول اخلاقی که این روزها به شدت متزلزل شده است، هستند.

شرکت های تعاونی ها عملکرد مناسبی در برابر تشدید بحران های مالی و اقتصادی جهانی، بحران کار و بیکاری به خصوص در میان جوانان، بی عدالتی و نابرابری در بازار کار و عدم حمایت های گسترده اجتماعی، بحران مواد غذایی و سوخت و مضامینی از این دست دارند.

جشن بین المللی تعاون یادآوری خوبی برای به کارگیری مدل های تعاونی در کسب و کار است که بر مبنای ارزش هایی مانند عدالت و همبستگی بنا شده است. در سراسر قاره اروپا شرکت های تعاونی از شرایط بحرانی متولد شده اند و به دنبال پاسخگویی به نیازهای واقعی اعضای خود هستند.

یک مطالعه سازمان بین المللی کار درباره "انعطاف پذیری در رکود" قدرت تعاونی های مالی را نشان می دهد به نحوی که این بنگاه ها قبل و بعد از بحران مالی جهانی در سال های 2007 و 2008 همچنان ثبات خود را حفظ کرده اند.

تعاونی های کارگری در پاسخ به واقعیات جدید اقتصادی در حال رشد هستند و به نظر می رسد بقای چنین تعاونی هایی در کشورهای مختلف از بنگاه های معمولی و غیرتعاونی پیشی بگیرد. تعاونی ها توانسته اند در ارائه طیف وسیعی از خدمات اجتماعی به اعضای خود موفق عمل کنند.

سازمان بین المللی کار در سال 2002 طرح توسعه تعاونی ها را پیشنهاد و به تصویب رساند. امروز نه تنها تعاونی ها می توانند در مقابله با بحران های فوری موفق عمل کنند، بلکه در شکل دادن به جهان آینده و توسعه مدل های سازمانی نیز اقدامات موثری را داشته باشند.

در تلاش برای ایجاد شرکت های سازگار با محیط زیست و توسعه پایدار، مدل تعاونی یک مسیر تست شده است که می تواند مورد توجه قرار گیرد.