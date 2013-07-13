دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حذف دوره فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام نور گفت: برگزار نکردن یک دوره و یا حذف آن از اختیارات دانشگاه ها است، شاید دانشگاهی در یک سالی شرایط مورد نظر را نداشته باشد برای همین می تواند در دوره مذکور برای زمان مشخص دانشجو پذیرش نکرده و یا به طور کامل دوره مورد نظر خود را برگزار نکند.

وی افزود: اگر هیات امنای دانشگاه به این تشخیص برسد که یک دوره را برگزار نکند می تواند این کار را انجام دهد.

معاون آموزشی وزارت علوم تصریح کرد: هیات امنای دانشگاه‌ها نمی‌توانند دوره ای راه اندازی کنند ولی می توانند در یک دوره بنا به مسایل و شرایط داخلی دوره ای را برگزار نکنند.