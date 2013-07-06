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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۹

جعفری تهرانی خبر داد:

برگزاری جشن 33 سالگی فعالیت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

برگزاری جشن 33 سالگی فعالیت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

نوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر گفت: جشن سی و سه سالگی فعالیت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، همزمان با نخستین همایش ملی فناوریهای نوین دریایی کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیردار دوم عرشه پیمان جعفری تهرانی بعد از ظهر شنبه در نشستی خبری ، از برگزاری جشن تاسیس 33 سال فعالیت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به عنوان اولین دانشگاه دریایی کشور همزمان با ایام برگزاری همایش خبر داد و گفت: در طول برگزاری همایش هشت نشست علمی در قالب دو روز برگزار خواهد شد.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با بیان اینکه بیش از دو هزار و 200 کیلومتر مرز دریایی در کشور وجود دارد، گفت: در این همایش تلاش می شود تا دستاوردهای علمی و پژوهشی استخراج شود و مطمئناٌ این همایش فرصت مناسب در راستای تحول دریامحور خواهد بود.

وی گفت: 240 عنوان مقاله در نخستین همایش ملی فناوری های نوین دریایی کشور در بندر نوشهر ارائه می شود.

جعفری تهرانی گفت: نخستین همایش ملی فناوری های نوین دریایی در نوشهر طی دو روز در 12 و 13  شهریور ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: تاکنون 405 عنوان چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که 295 عنوان چکیده مقاله مورد تایید قرار گرفته و در مجموع 240 اصل مقاله مورد تایید نهایی قرار گرفته است.

جعفری گفت: این مفالات در ایام همایش در قالب 8 کمیته علمی ارایه می شود و در حاشیه همایش  15 کارگاه آموزشی و. 50 غرفه نمایشگاه جانبی نیز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه 11 کمیته اجرایی مسوولیت پشتیبانی و فعالیت های اولین همایش ملی فناوری های نوین دریایی را برعهده دارند، افزود:: در مجموع بیش از 43 درصد از مقالات از سطح نیروی دریایی و بیش از 56 درصد مقالات از سطح دانشگاه های مالک اشتر، امیرکبیر، آزاد اسلامی، علم و صنعت و فردوسی مشهد و دیگر مراکز علمی به این همایش ارسال شده است.


 

کد مطلب 2091376

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