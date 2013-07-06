برگزاری جشن 33 سالگی فعالیت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، امیردار دوم عرشه پیمان جعفری تهرانی بعد از ظهر شنبه در نشستی خبری ، از برگزاری جشن تاسیس 33 سال فعالیت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به عنوان اولین دانشگاه دریایی کشور همزمان با ایام برگزاری همایش خبر داد و گفت: در طول برگزاری همایش هشت نشست علمی در قالب دو روز برگزار خواهد شد.

فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با بیان اینکه بیش از دو هزار و 200 کیلومتر مرز دریایی در کشور وجود دارد، گفت: در این همایش تلاش می شود تا دستاوردهای علمی و پژوهشی استخراج شود و مطمئناٌ این همایش فرصت مناسب در راستای تحول دریامحور خواهد بود.



وی گفت: 240 عنوان مقاله در نخستین همایش ملی فناوری های نوین دریایی کشور در بندر نوشهر ارائه می شود.

جعفری تهرانی گفت: نخستین همایش ملی فناوری های نوین دریایی در نوشهر طی دو روز در 12 و 13 شهریور ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: تاکنون 405 عنوان چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که 295 عنوان چکیده مقاله مورد تایید قرار گرفته و در مجموع 240 اصل مقاله مورد تایید نهایی قرار گرفته است.

جعفری گفت: این مفالات در ایام همایش در قالب 8 کمیته علمی ارایه می شود و در حاشیه همایش 15 کارگاه آموزشی و. 50 غرفه نمایشگاه جانبی نیز برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه 11 کمیته اجرایی مسوولیت پشتیبانی و فعالیت های اولین همایش ملی فناوری های نوین دریایی را برعهده دارند، افزود:: در مجموع بیش از 43 درصد از مقالات از سطح نیروی دریایی و بیش از 56 درصد مقالات از سطح دانشگاه های مالک اشتر، امیرکبیر، آزاد اسلامی، علم و صنعت و فردوسی مشهد و دیگر مراکز علمی به این همایش ارسال شده است.



