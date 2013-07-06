مركز نقل و انتقال داده اي شهيد موسوي همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فن آوري وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات در اين مراسم گفت: با راه اندازي اين مراكز مي توان از خروج اطلاعات از استان همدان و كشور جلوگيري کرد.

علي اصغر انصاري ادامه داد: در صورت قطع برق در اين مركز دستگاهي ups در كثري از ثانيه برق مجموعه را تامين خواهد كرد.

وي با اشاره به اينكه در هرساعت بك آپ هايي از اطلاعات مركز گرفته مي شود، بيان داشت: مركز انتقال داده امكان تجزيه و تحليل اطلاعات را در اختيار مي گذارد.

معاون فن آوري وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات با تاكيد براينكه اين مركز مي تواند مورد استفاده همه دستگاهاي استان همدان قرار گيرد، عنوان كرد: سرويس ها ايميل و ديتا سنترهاي نهادهاي مختلف مي تواند به اين مركز انتقال يافته و حتي به صورت تجاري نيز مورد بهره برداري قرار گيرد.

در اين مراسم كه حكيم جواد معاون وزير ارتباطلات واطلاعات، استاندار همدان، خجسته نماينده مردم همدان وفامنين حضور داشتند مركز نقل وانتقال داده اي شهيد موسوي در مركز مبادلات پستي غرب كشور به بهره برداري رسيد.

نكته جالب توجه در اين مراسم حضور مادر شهيد موسوي بود.

مركز نقل انتقال داده اي شهيد موسوي چهارمين مركز در نوع خود در كشور است كه مي تواند به ارائه سرويس هاي عمومي از جمله ميزباني صفحات وب، ميزباني پست هاي الكترونيكي و اجاره سرور اختصاصي مجازي بپردازد.