193 طرح توسعه کشاورزی در سیروان به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی پورمحمد ظهر شنبه درجلسه کارگروه توسعه کشاورزی سیروان گفت: 193 طرح توسعه کشاورزی به تصویب رسیده که برای اجرای این طرح ها 110 میلیارد ریال اختصاص یافته است.

وی افزود: این طرح ها شامل زنبورداری، آبیاری قطره ای، پرورش گاو شیری، گاوداری گوشتی و خرید ادوات است.

وی تصریح کرد: سال گذشته 153 طرح توسعه کشاورزی در شهرستان سیروان به تصویب رسید که در مجموع 147 طرح به مرحله تولید رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان افزود: شغل اصلی بیشتر‎ ‎مردم این شهرستان ‏کشاورزی است ‏و زمین های آن به کشت ارقام پر محصول دیگر‎ ‎برنج از جمله شفق، ‏کادویی، شیر و دی اختصاص می ‏یابد‎‏. ‏

وی بیان داشت: شهرستان سیروان دارای 20 هزار هکتار زمین کشاورزی دیم و دو هزار و ‏‏200 هکتار زمین ‏آبی است. ‏