تاکيد احمدي نژاد بر گسترش مناسبات ايران و استراليا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدينژاد عصر امروز (شنبه) در ديدار پالفلي سفير جديد استراليا با بيان اينکه روابط جمهوري اسلامي ايران و استراليا همواره روابط خوبي بوده و هيچ نقطه تاريکي در روابط تاريخي دو کشور وجود ندارد، اظهار داشت: مطمئناً در آينده سطح روابط بهتر از گذشته بوده و شاهد گسترش و تعميق آن خواهيم بود.
پالفلي سفير جديد استراليا نيز در اين ديدار ضمن تقديم استوار نامه خود به دکتر احمدينژاد خواستار توسعه سطح مناسبات همه جانبه تهران – کانبرا شد.
رييس جمهور برگسترش و تعميق مناسبات و روابط همه جانبه ايران و استراليا تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدينژاد عصر امروز (شنبه) در ديدار پالفلي سفير جديد استراليا با بيان اينکه روابط جمهوري اسلامي ايران و استراليا همواره روابط خوبي بوده و هيچ نقطه تاريکي در روابط تاريخي دو کشور وجود ندارد، اظهار داشت: مطمئناً در آينده سطح روابط بهتر از گذشته بوده و شاهد گسترش و تعميق آن خواهيم بود.
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