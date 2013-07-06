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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۴۷

تاکيد احمدي نژاد بر گسترش مناسبات ايران و استراليا

تاکيد احمدي نژاد بر گسترش مناسبات ايران و استراليا

رييس جمهور برگسترش و تعميق مناسبات و روابط همه جانبه ايران و استراليا تاکيد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدي‌نژاد عصر امروز (شنبه) در ديدار پال‌فلي سفير جديد استراليا با بيان اينکه روابط جمهوري اسلامي ايران و استراليا همواره روابط خوبي بوده و هيچ نقطه تاريکي در روابط تاريخي دو کشور وجود ندارد، اظهار داشت: مطمئناً در آينده سطح روابط بهتر از گذشته بوده و شاهد گسترش و تعميق آن خواهيم بود.

پال‌فلي سفير جديد استراليا نيز در اين ديدار ضمن تقديم استوار نامه خود به دکتر احمدي‌نژاد خواستار توسعه سطح مناسبات همه جانبه تهران – کانبرا شد.
 

کد مطلب 2091417

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