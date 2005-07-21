عمروموسي:درگيرهاي داخلي فلسطين يك حماقت سياسي بي سابقه است//ساكت بودن اعراب در برابر تحولات عراق توجيه ناپذير است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه الاهرام مصر ، عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب با اشاره به درگيري هاي داخلي موجود دراراضي اشغالي ، اين درگيري ها راحماقت سياسي بي سابقه اي درسرنوشت ملت فلسطين توصيف كرد.

عمروموسي همچنين كشورهاي منطقه به ويژه فلسطينيان را به همكاري و همراهي با تدابيرواقدامات اتخاذ شده مصردرغزه فراخواند. وي با اشاره به اين مطلب كه اين درگيري ها درشرايط دشواركنوني هديه اي بسيارگرانبها براي رژيم اسراييل به شمارمي رود، هشدارداد هرگونه اقدامي درفلسطين امكان دارد تلاش ها و نتايج بدست آمده پيشين را ازبين ببرد.

عمروموسي درادامه اين اظهارات با طرح سوالي گفت چرا بايد اوضاع موجود را تحمل كنيم ودرحالي كه ما ازملت فلسطين درقبال مشكلاتي حمايت مي كنيم كه محصول و ثمره درگيري فلسطيني - فلسطيني است. كجاست توافقات انجام شده درقاهره ؟

دبيركل اتحاديه عرب درادامه برضرورت وجود تفاهمات سياسي بين سوريه و لبنان براي حل بحران هاي موجود بين دو كشور تاكيد كرد.

عمروموسي درادامه با اشاره به اوضاع عراق تاكيد كرد اوضاع دراين كشوربسيارخطرناك و بحراني است كه احتمال بروز حوادث بسيارنابهنگام درآن وجود دارد. وي خاطرنشان ساخت هيچ عذري براي يك عرب وجود ندارد كه دربرابرآنچه كه درخاك عراق درحال وقوع است ، ساكت و آرام بنشيند . بلكه درعين حال مسئوليت بسيارخطيري برعهده جهان عرب وجود دارد.

شايان ذكر است عمروموسي درهفته جاري با ورود به رياض و دمشق وديداربا سران اين كشورها اوضاع منطقه ازجمله تحولات عراق ، فلسطين و درعين حال مساله فشارهاي آمريكا را عليه دولت سوريه مورد بررسي قرار داد.