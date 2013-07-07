  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ تیر ۱۳۹۲، ۹:۱۰

صلاحی:

330 هزار نسخه خطی در کشور وجود دارد/ آمادگی برای تاسیس کتابخانه ویژه در هر مرکز استان

330 هزار نسخه خطی در کشور وجود دارد/ آمادگی برای تاسیس کتابخانه ویژه در هر مرکز استان

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در حال حاضر بیش از 330 هزار نسخه خطی در کشور وجود دارد که برای نگهداری از آنها آمادگی داریم تا در هر مرکز استان یک کتابخانه ویژه تاسیس کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله باریک بین روز یکشنبه با اسحاق صلاحی معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و مسعود نصرتی شهردار قزوین هم حضور داشتند گزارشی از وضعیت فرهنگی استان ارائه شد.

آیت الله باریک‌بین در دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: از شهر دارالمومنین قزوین علمای شاخص و مطرحی برخاسته‌اند که از نظر علمی و فقهی بی‌نظیر بوده اند که گرامیداشت یاد آنها می‌تواند نسل جوان را با این چهره‌های فرهنگی آشنا کند.

وی افزود: این علملای بزرگوار هر کدام دارای کتب قدیمی و نسخ خطی ارزشمندی بوده‌اند که متاسفانه به دلیل سپردن آنها به افراد ناآشنا و غیر متخصص برای نگهداری بسیاری از آنها در حال از بین رفتن هستند و یا تعدادی نیز به طور کامل از بین رفته اند.

آیت‌الله باریک بین تصریح کرد: نگهداری این کتب ارزشمند وظیفه‌ای همگانی است و در استان هم باید با همکاری افرادی که آشنایی کافی با کتب خطی را دارند مجموعه‌ای راه‌اندازی شود تا این آثار به روش های علمی نگهداری شود و برای نسل‌های آینده باقی بماند.  

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: خوشبختانه با تاسیس کتابخانه علمیه امام جعفرصادق(ع) که به تازگی راه اندازی شده زمینه نگهداری از کتب ارزشمندی فراهم شده و دانشجویان و طلاب و فرهیختگان می توانند با مراجعه به کتابخانه نیازهای علمی خود را در این مرکز جستجو و پیدا کنند و از آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: این کتابخانه برای شهر بزرگی مانند قزوین کافی نیست و باید کتابخانه های دیگری هم با توجه به نیاز مردم تاسیس و راه اندازی شود.

آِیت الله باریک بین تاسیس مراکز نگهداری از کتب خطی و قدیمی در استان را ضروری خواند و یادآورشد: لازم است تا مجموعه‌ای از نسخ خطی از علمای مطرح استان و یا استانهای دیگر را در قزوین ایجاد کنیم تا فرهیختگان و نویسندگان و مورخان و دانشجویان بتوانند از پیشینه تاریخی شهر و کشور خود مطلع شوند.

وجود 330 هزار نسخه خطی در کشور

در این دیدار اسحاق صلاحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اظهارداشت: خوشبختانه شهر قزوین با قدمتی تاریخی و حضور مطرح هنرمندان و خوشنویسان و علمای شاخص از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است که باید به آن توجه ویژه شود.

صلاحی بیان کرد: کتابخانه ملی و سازمان اسناد کشور آمادگی کامل دارد تا در مرکز هر استانی برای جمع آوری نسخ خطی و کتاب‌های قدیمی مرکزی برای نگهداری این کتب ارزشمند راه اندازی کنیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در شهر قزوین هم کتب خطی ارزشمندی وجود د ارد که با راه اندازی مرکزی می توانیم ضمن نگهداری اصولی این آثار زمینه بازدید علاقمندان را از آنها فراهم کنیم.

وی گفت: در حال حاضر 36 هزار نسخه خطی در کتابخانه ملی ایران و 330 هزار نسخه خطی در کل کشور وجود دارد.

در پایان این دیدار داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و مسعود نصرتی شهردار قزوین هم گزارشی از وضعیت فرهنگی و علمی استان قزوین ارائه کردند.

کد مطلب 2091496

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها