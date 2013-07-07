330 هزار نسخه خطی در کشور وجود دارد/ آمادگی برای تاسیس کتابخانه ویژه در هر مرکز استان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله باریک بین روز یکشنبه با اسحاق صلاحی معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و مسعود نصرتی شهردار قزوین هم حضور داشتند گزارشی از وضعیت فرهنگی استان ارائه شد.

آیت الله باریک‌بین در دیدار با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: از شهر دارالمومنین قزوین علمای شاخص و مطرحی برخاسته‌اند که از نظر علمی و فقهی بی‌نظیر بوده اند که گرامیداشت یاد آنها می‌تواند نسل جوان را با این چهره‌های فرهنگی آشنا کند.

وی افزود: این علملای بزرگوار هر کدام دارای کتب قدیمی و نسخ خطی ارزشمندی بوده‌اند که متاسفانه به دلیل سپردن آنها به افراد ناآشنا و غیر متخصص برای نگهداری بسیاری از آنها در حال از بین رفتن هستند و یا تعدادی نیز به طور کامل از بین رفته اند.

آیت‌الله باریک بین تصریح کرد: نگهداری این کتب ارزشمند وظیفه‌ای همگانی است و در استان هم باید با همکاری افرادی که آشنایی کافی با کتب خطی را دارند مجموعه‌ای راه‌اندازی شود تا این آثار به روش های علمی نگهداری شود و برای نسل‌های آینده باقی بماند.



نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: خوشبختانه با تاسیس کتابخانه علمیه امام جعفرصادق(ع) که به تازگی راه اندازی شده زمینه نگهداری از کتب ارزشمندی فراهم شده و دانشجویان و طلاب و فرهیختگان می توانند با مراجعه به کتابخانه نیازهای علمی خود را در این مرکز جستجو و پیدا کنند و از آن بهره‌مند شوند.



وی افزود: این کتابخانه برای شهر بزرگی مانند قزوین کافی نیست و باید کتابخانه های دیگری هم با توجه به نیاز مردم تاسیس و راه اندازی شود.



آِیت الله باریک بین تاسیس مراکز نگهداری از کتب خطی و قدیمی در استان را ضروری خواند و یادآورشد: لازم است تا مجموعه‌ای از نسخ خطی از علمای مطرح استان و یا استانهای دیگر را در قزوین ایجاد کنیم تا فرهیختگان و نویسندگان و مورخان و دانشجویان بتوانند از پیشینه تاریخی شهر و کشور خود مطلع شوند.



وجود 330 هزار نسخه خطی در کشور



در این دیدار اسحاق صلاحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اظهارداشت: خوشبختانه شهر قزوین با قدمتی تاریخی و حضور مطرح هنرمندان و خوشنویسان و علمای شاخص از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است که باید به آن توجه ویژه شود.



صلاحی بیان کرد: کتابخانه ملی و سازمان اسناد کشور آمادگی کامل دارد تا در مرکز هر استانی برای جمع آوری نسخ خطی و کتاب‌های قدیمی مرکزی برای نگهداری این کتب ارزشمند راه اندازی کنیم.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در شهر قزوین هم کتب خطی ارزشمندی وجود د ارد که با راه اندازی مرکزی می توانیم ضمن نگهداری اصولی این آثار زمینه بازدید علاقمندان را از آنها فراهم کنیم.

وی گفت: در حال حاضر 36 هزار نسخه خطی در کتابخانه ملی ایران و 330 هزار نسخه خطی در کل کشور وجود دارد.

در پایان این دیدار داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و مسعود نصرتی شهردار قزوین هم گزارشی از وضعیت فرهنگی و علمی استان قزوین ارائه کردند.