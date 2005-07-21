گزارشات ضد و نقيض از وقوع انفجارهاي جديد در لندن

پليس حوادث غيرمترقبه لندن درسه ايستگاه قطار زير زميني لندن حالت فوق العاده اعلام كرده است. هنوز از ميزان تلفات و خسارات احتمالي اين انفجار خبري منتشر نشده است .
منابع خبري از تردد گسترده ماشينهاي پليس و آمبولانس در خيابانهاي لندن خبر مي دهند .
شبكه خبري العربيه لحظاتي پيش از تخليه سه ايستگاه مترو زير زميني پس از شنيده شدن صداي انفجارهايي در لندن خبر داد.
پليس حوادث غيرمترقبه لندن درسه ايستگاه قطار زير زميني لندن حالت فوق العاده اعلام كرده است. هنوز از ميزان تلفات و خسارات احتمالي اين انفجار خبري منتشر نشده است .
منابع خبري از تردد گسترده ماشينهاي پليس و آمبولانس در خيابانهاي لندن خبر مي دهند .
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