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۳۰ تیر ۱۳۸۴، ۱۷:۵۷

گزارشات ضد و نقيض از وقوع انفجارهاي جديد در لندن

گزارشات ضد و نقيض از وقوع انفجارهاي جديد در لندن

شبكه خبري العربيه لحظاتي پيش از تخليه سه ايستگاه مترو زير زميني پس از شنيده شدن صداي انفجارهايي در لندن خبر داد.

 به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز انگليس به نقل از شاهدان عيني اعلام كرد: شخصي حامل كيف وارد ايستگاه مترو شده و خود را منفجر كرده است .

پليس حوادث غيرمترقبه لندن درسه ايستگاه قطار زير زميني لندن حالت فوق العاده اعلام كرده است. هنوز از ميزان تلفات و خسارات احتمالي اين انفجار خبري منتشر نشده است .

منابع خبري از تردد گسترده ماشينهاي پليس و آمبولانس در خيابانهاي لندن خبر مي دهند .

کد مطلب 209150

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