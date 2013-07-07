ستادهاي فرعي بازسازي عتبات عاليات در كردستان تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمود ساداتي شامگاه شنبه در جلسه ستاد بازسازي عتبات عاليات كه در دفتر نماينده ولي فقيه در استان كردستان برگزار شد، اظهار داشت: با هدف جلب مشاركت و همراهي هرچه بهتر مردم استان كردستان، ستادهاي فرعي بازسازي عتبات عاليات در اين استان راه اندازي مي شود.

وي با تاكيد بر لزوم برنامه ريزي تمام مديران ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان براي جلب حضور و مشاركت هر چه بهتر مردم، يادآور شد: طي چند سال اخير اقدامات خوبي در اين حوزه در كردستان صورت گرفته است ولي اين ميزان فعاليت كافي نيست و ما بايد جايگاه بهتري را در ميان ساير استانهاي كشور داشته باشيم و به همين دليل لازم است كه تلاش ها افزايش يابد.

رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان كردستان در ادامه عنوان كرد: هم اكنون از لحاظ ميزان مشاركت استان كردستان در بين ساير استانهاي كشور در جايگاه مناسبي قرار ندارد و به همين دليل لازم است كه با اجرايي كردن برنامه ها و اقدامات مناسب در اين بخش شاهد ارتقاء جايگاه كردستان باشيم.

وي توزيع صندوق هاي جمع آوري كمك هاي مردمي، افتتاح شماره حساب در بانك هاي استان براي دريافت كمك هاي نقدي، تشكيل ستادهاي فرعي در شهرستان ها و ادارات و سازمان هاي دولتي استان كردستان را از ديگر برنامه هاي در دست اجرا براي جمع آوري هر چه بيشتر كمك هاي مردمي براي بازسازي عتبات عاليات عنوان كرد.

امام جمعه بيجار نيز در ادامه اين مراسم طي سخناني اظهار داشت: ساختن قبور متبركه اهل بيت از جمله ويژگي هاي جوامع اسلامي بوده و اين مهم نشان مي دهد كه مردم تا چه اندازه به اهل بين عشق و ارادت دارند.

حجت الاسلام مرادي يادآور شد: ما بايد تلاش كنيم تا استان كردستان در اين اقدام خداپسندانه و حركت خير از ساير استانهاي كشور عقب نباشد و به همين دليل لازم است كه در اين حوزه اقدامات و برنامه ريزي هاي بهتري در دستور كار مديران و مسئولان استان قرار گيرد.

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان كردستان نيز با بيان اينكه استان ظرفيت هاي خوبي در اين بخش در اختيار دارد، گفت: انتظار مي رود كه با هماهنگي و تعامل بهتر از تمامي ظرفيت هاي استان كردستان در بخش بهره برداري شود.

سلمان روحي افزود: كردستان داراي بقاع مبترك زيادي است و ما بايد از اين ظرفيت در راستاي جلب مشاركت و همراهي مردم به شكل بهتري استفاده كنيم و اداره كل اوقاف و امور خيريه كردستان نيز در اين بخش امادگي مشاركت و همراهي هاي لازم را دارد.

جانشين فرمانده سپاه بيت المقدس كردستان نيز اطلاع رساني بهتر به مردم را يكي از نيازهاي لازم در اين بخش عنوان كرد و اظهار داشت: مردم نيز بايد به خوبي در جريان روند كمك به بازسازي عتبات عاليات قرار بگيرند تا زمينه براي مشاركت و همراهي هر چه بهتر آنها فراهم شود.

مديركل كميته امداد استان كردستان نيز در اين نشست خواستار فعال شدن گروه هاي مرجع در اين استان شد و عنوان كرد: در صورتي كه اقشار تاثيرگذار و گروه هاي مرجع فعال شوند شرايط براي افزايش مشاركت و همراهي مردم در اين بخش افزايش پيدا مي كند.