به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسكندري شامگاه شنبه در حاشيه مراسم غبارروبي مسجد حضرت زينب(س) در گفتگو با خبرنگاران به اهميت غبارروبي مساجد اشاره كرد و گفت: خداوند براي تطهير و تنظيف خانه خودش به بزرگترين پيامبران الهي ماموريت ميداد كه اين نشان دهنده جايگاه والاي تطهير و آماده سازي مساجد است.
وي ادامه داد: مسجد از اين نظر كه منسوب به خداوند است بايد از نظر ظاهري و اجراي برنامههاي معنوي و عبادي جزو بهترين مكانها باشد.
حجتالاسلام اسكندري ضمن قدرداني از همه كساني كه با شوق و اشتياق فراوان در امر غبارروبي مساجد مشاركت كردهاند اظهار كرد: كساني كه در مسير سر و سامان دادن به ظاهر و برنامههاي مسجد قدم بر ميدارند در حقيقت به خداوند و دين او و فرهنگ الهي خدمت ميكنند و خداوند از كار آنها خشنود است.
وي تاكيد كرد: درست است كه سازمان تبليغات اسلامي در زمينه تشويق مردم به غبارروبي مساجد و همچنين حمايت و پشتيابي از آنها فعاليت ميكند اما اين مردم هستند كه در رسيدگي به امور مسجد پيشقدم ميشوند.
رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم مشاركت برخي نهادها از جمله شهرداري را در شستشوي فرشها و نظافت محيط پيرامون مساجد، قابل تقدير دانست.
حجتالاسلام اسكندري مردمي بودن را يكي از مهمترين ويژگي برنامههاي مساجد عنوان كرد و گفت: مساجد به صورت مردمي اداره ميشوند تا با حضور يك امام جماعت آشنا به مسائل، استقلال اين مكانهاي عبادي و تربيتي حفظ شود و دستخوش حوادث سياسي و باندي قرار نگيرد.
وي با بيان اينكه مردمي بودن مساجد مورد تاكيد علما و بزرگان ديني است، شركت گسترده مردم در برنامههاي مساجد را موجب ارتقاي سطح فرهنگ ديني و معنوي جامعه دانست.
به گفته حجتالاسلام اسكندري، امسال در ماه مبارك رمضان تمامي مساجد استان قم با حضور ائمه جماعات، روحانيون مستقر و مبلغان اعزامي فعال هستند.
حجتالاسلام اسكندري:
مردميبودن مهمترين ويژگي برنامههاي مساجد است/ تقدير از مشاركت مردم در غبارروبي مساجد
قم - خبرگزاری مهر: قم - خبرگزاري مهر: رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان قم ضمن تقدير از مشاركت گسترده مردم در غبارروبي مساجد، مردمي بودن را مهمترين ويژگي اين پايگاههاي عبادي و تربيتي دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسكندري شامگاه شنبه در حاشيه مراسم غبارروبي مسجد حضرت زينب(س) در گفتگو با خبرنگاران به اهميت غبارروبي مساجد اشاره كرد و گفت: خداوند براي تطهير و تنظيف خانه خودش به بزرگترين پيامبران الهي ماموريت ميداد كه اين نشان دهنده جايگاه والاي تطهير و آماده سازي مساجد است.
نظر شما