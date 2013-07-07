صدور 448 کد معاملاتی جدید در بورس منطقه ای آذربایجان غربی

وحید جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در این راستا 79 کد معاملاتی جدید در فروردین، 152 کد جدید در اردیبهشت، 147 کد معاملاتی در خرداد و 70 کد جدید معاملاتی از ابتدای تیرماه سالجاری تاکنون خبر داد و افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 240 میلیون سهم از سهام شرکت بورسی در این بورس مورد معامله قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این راستا طی فروردین ماه 1392 بالغ بر 48 میلیون سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزشی بالغ بر 309 میلیارد ریال در بورس منطقه ای آذربایجانغربی مورد معامله قرار گرفت، که 49 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بود، اظهار داشت: ارزش معاملات در مقایسه با اسفند ماه 8 درصد و در مقایسه دوره مشابه سال گذشته 211 درصد رشد داشته است.

مدیر بورس منطقه ای آذربایجان غربی با اعلام اینکه طی این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 197 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش با بیش از 83 میلیارد ریال معامله توانست 27 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورد، ادامه داد: همچنین سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بیش از 109 میلیارد ریال معامله، 35 درصد ارزش کل معاملات تالار را به خود اختصاص داد.

جوادی با اعلام اینکه در اردیبهشت ماه نیز بالغ بر 81 میلیون سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزشی بالغ بر 417 میلیارد ریال در این بورس مورد معامله قرار گرفت، که 40 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش بود، عنوان کرد: در این راستا 152 کد معاملاتی جدید صادر و شاخص کل بازار با 2 هزار و 306 واحد افزایش در مقایسه با پایان ماه گذشته به 42 هزار و 856 واحد رسید.

وی با اشاره به اینکه طی ماه گذشته بیش از 78 میلیون سهم از سهام شرکتهای بورسی به ارزش بالغ بر 305 میلیارد ریال معامله شد که 62 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش اعلام شد، ادامه داد: در این ماه در تالار ارومیه 12 کارگزار ، سهام و حق تقدم بیش از 240 شرکت را معامله کردند که نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیش از 52 میلیارد ریال معامله در خرداد ماه توانست 17 درصد از کل ارزش معاملات را بدست آورد.

مدیر بورس منطقه ای آذربایجان غربی گفت: از ابتدا تیرماه سالجاری تا کنون نیز 32 میلیون سهم و حق تقدم از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به ارزش 117 میلیارد ریال در بورس منطقه ای استان مورد معامله قرار گرفت، که 71 درصد آن مربوط به خرید و بقیه آن فروش برآورد شده، که سهام و حق تقدم بیش از 190 شرکت معامله و 70 کد معاملاتی جدید صادر شد که شاخص کل بازار با 3 هزار و 308 واحد افزایش به 52 هزار و 735 واحد رسید.









