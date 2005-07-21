چهار انفجار قوي لندن را لرزاند// پليس انگليس حالت فوق العاده اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، با گذشت دوهفته ازهفت انفجاردرمتروها و اتوبوس شهري لندن كه بيش از50 كشته و صدها زخمي برجاي گذاشت امروزهم لندن شاهد انفجارهاي متعددي بود.

خبرنگارشبكه العربيه از لندن گزارش مي دهد كه حداقل سه انفجار در ايستگاه هاي اوفل ، ووارن استريت و منطقه اي در شرق لندن رخ داده است.

همزمان با آن شبكه خبري الجزيره درحالي كه گوشه هايي از انفجارهاي لندن را پخش مي كرد ، خبر داد: پس ازاعلام اولين انفجار، نيروهاي ويژه انگليس خود را به محل حادثه رسانده و سه ايستگاه قطار درجنوب ، غرب و مركز پايتخت را تخليه كردند.

اين منبع به نقل ازشاهدان عيني اعلام كرد : ستوني از دود فضاي آسمان شهر لندن را فرا گرفته است. گفته مي شود فردي حامل كيف وارد ايستگاه مترو شده و دست به عمليات انتحاري زده است ولي هنوز اين خبر تاييد نشده است .

با اينحال به فاصله خبر انفجار درسطح شهر لندن با اينكه جوي از رعب و وحشت بر اين شهرسايه افكند ولي پليس ويژه انگليس به همراه امداد رسانان و آمبولانس ها خود را به محلهاي حادثه رساندند و كار نجات مجروحان و كشته ها را آغاز كردند.

يك مسئول پليس ويژه انگليس اعلام داشت : تاكنون هيچ گزارش و ابلاغيه اي از مجروحان در ايستگاههاي مترو نرسيده است .

پليس لندن وقوع چهار انفجار در مترو زير زميني لندن را تاييد كرده و خسارات آن را ناچيز دانست و گفت : در اين انفجارها شماري كشته و زخمي شده اند اما به آمار دقيق تلفات اشاره اي نكرد .

پليس لندن كه ازساكنان اين شهرخواسته درهرجايي كه هستند باقي بمانند زيرا ممكن است انفجارهاي ديگري نيز رخ دهد همچنين اعلام كرد: هيچ سند ومدركي دال براينكه حمله به ايستگاه اوفال شيميايي بوده بدست نيامده است چون شايع شده به ايستگاه اوفال حمله اي شيميايي صورت گرفته است.

اين رشته هاي انفجارها در زماني رخ مي دهد كه توني بلرنخست وزير انگليس در نشستي با مسئولان پليس و سازمان اطلاعات درخصوص انفجارهاي دو هفته پيش لندن به بحث و گفتگو نشست .