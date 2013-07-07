عدم تناسب رشته های دانشگاهی با نیازهای جامعه مهمترین عامل بیکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بدون برنامه در این سالها مراکز آموزش عالی در این استان زیاد شده و این باعث ایجاد خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکار شده است.

وی با انتقاد از پذیرش روزافزون دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی بدون نیازسنجی در استان ، اظهار داشت: هر مرکز علمی و دانشگاهی به جای حساسیت و تمرکز بر روی کیفیت آموزشی به دنبال نگاه کمیتی و افزایش آمار ورودی دانشجویان و حتی فضاهای فیزیکی خود است.

صابری عدم تناسب رشته های با فرصتهای استان را یکی از عوامل بیکاری در استان دانست و اظهار داشت: نگرش بسیاری از این فارغ التحصیلان در مورد اشتغال تنها پشت میزنشینی است و کمتر به سمت کارهای تولیدی روی می آورند.

استاندار تصریح کرد: تا این نگرش در بین جوانان این استان وجود دارد همچنان شاهد رشد بیکاری در استان خواهیم بود.

فرصت گردشگری برای استغال دراستان مغفول مانده است

صابری کهگیلویه و بویراحمد را سرشار از فرصتهای کم نظیر برای اشتغال عنوان کرد و گفت: یکی از این فرصتها، گردشگری است که مغفول مانده است.

وی تاکید کرد: استقبال و ایجاد زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی به این استان و استفاده از ظرفیت های مهم در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت و گردشگری از مهمترین عوامل دررفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال است.

صابری همچنین در خصوص خروج برخی نیروهای مهمان و مامور به خدمت سایر نهاد ها و دستگاه های اجرایی ازاستانداری در 10ماه اخیر، بیان داشت: بر اساس قانون خدمات کشوری کل نیروهای مامور از دستگاه های دیگربه سایر نهادها باید از 15درصد بیشتر نباشد.

وی عنوان کرد: این در حالی است تعداد نیروها و کارکنانی که از سایر نهادهای اجرایی در استانداری مشغول کار بودند بیش از 74درصد بود.

صابری تصریح کرد: باید به کارشناسان با تجربه هر دستگاه اعتماد کرد زیرا آنها وقتی می بینند فرد دیگری بدون تجربه از دستگاه دیگری برای مدیریت آن مجموعه مامور می شود، بی انگیزه خواهند شد.