پوشش تحصیلی 98 درصدی دانش آموزان / آموزش و پرورش نقش مهمی در تقویت اقتدار ملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل صبح یکشنبه در دومین روز سی امین اجلاس رئوسای آموزش و پرورش در سالن همایش های رازی که در حال برگزاری است با بیان این مطلب گفت: وقتی صحبت از زیرساخت ها می شود وزارت آموزش و پرورش از مهمترین آنهاست که حکومت و حاکمیت وظیفه تامین آن را برعهده دارد. گسترده ترین زیرساخت برای رشد و پشرفت آموزش و پرورش است چرا که تربیت انسانهای آینده با فرهنگ مطلوب یکی از مهمترین وظایف آموزش و پرورش است.

وی با بیان این که وظیفه آموزش و پرورش تربیت افراد علاقه مند به وطن برای رشد و پیشرفت کشور است گفت: افرادی که تصور می کنند آموزش و پرورش نقش بی واسطه ای دارد باید بر نقش آن در پیشرفت علمی کشور توجه کنند.

به گفته این نماینده مجلس، حفظ استقلال سیاسی همراه با خودکفایی اقتصادی یک ضرورت است. بنابراین همه امکانات باید در داخل کشور تولید شود تا نیازمند ارتباط با کشورهای بیگانه نباشیم.

وی با اشاره به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پس از انقلاب گفت: ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به آموزش در سالهای پس از انقلاب بسیار خوب بوده است. چرا که کوشش تحصیلی دانش آموزان واجب التعلیم در سال 57 به میزان 75 درصد بود و از هر دانش آموز که به سن 7 سالگی می رسد 25 نفر امکان ورود به مدرسه را نداشتند ولی امروز این پوشش به 98.7 درصد رسیده است. ایجاد مدارس شبانه روزی اقدامی مثبت برای ادامه تحصیل دانش آموزی است.

وی افزود: تجهیزات در مدارس برای گسترش علم خدمت بزرگی است که یکی از اقدامات خوب آموزش و پرورش از سال اول انقلاب ایجاد مدارس شبانه روزی بود. در حال حاضر بیش از هزار دبیرستان شبانه روزی در کشور فعالند.

حدادعادل توضیح داد: مسابقات علمی به خصوص المپیادها که از سال 65 آغاز شده یکی دیگر از فعالیتهای خوب آموزش و پرورش برای ایجاد نشاط علمی در میان دانش آموزان است به طوریکه امروز ایران در المپیادهای جهانی رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی، رایانه و نجوم به مقام های بالایی دست پیدا کرده و در 10 درصد موارد رتبه اول جهان را گرفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در دوره های قبل از انقلاب رشته های کمتری نسبت به امروز در دانشگاه ها وجود داشت و از هر 10 نفر جمعیت یک نفر به عنوان دانشجو پذیرفته می شد اما امروز این تعداد بیشتر شده است.

وی خطاب به مدیران آموزش و پرورش گفت: نسلی تربیت کنید که قدرت تفکر داشته چرا که هیچ هدیه ای ارزشمندتر از قدرت فکر کردن نیست. همچنین آموزش و مدیریت دانش آموزان که از مهمترین وظایف دستگاه تعلیم و تربیت است.

حدادعادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری تصریح کرد: انتخابات با موفقیت برگزار شد و آقای روحانی به عنوان منتخب مردم دولت خود را به نام دولت امید و تدبیر نامگذاری کرد که این گونه تصور می شود که امید سهم ماست و تدبیر سهم ایشان و امیدوار به تدبیر وی در اداره کشور هستیم.

وی ادامه داد: حضور 72.8 درصد جمعیت در پای صندوق های رای نشان از استقلال سیاسی کشور دارد. مردم با حضورشان نشان دادند صاحب اراده ای آهنی هستند. هرکس نامزد مورد نظر خود را انتخاب کرد بدون آن که قطره خونی از بینی کسی ریخته شود. اکنون باید همه کمک کنیم دولت تدبیر و امید موفق شود.