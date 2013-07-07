کلید آزمون دکتری تخصصی داروسازی منتشر شد/ اعلام زمان آزمون شفاهی 

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون Ph.D رشته های تخصصی داروسازی باید 8 صبح فردا دوشنبه 17 تیرماه در محل دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور یابند.

مرحله دوم آزمون (مصاحبه) دارای حد نصاب نیست و نمره نهایی هر داوطلب از مجموع نمرات مراحل اول (80 درصد) و دوم (20 درصد) تشکیل می شود. داوطلبان لازم است اصل کارت ملی و نیز اصل و تصویر مدارک مستند دال بر سوابق آموزشی، پژوهشی و تجارب حرفه ای خود را جهت ارائه به هیأت مصاحبه کننده همراه داشته باشند.

غیبت یا عدم شرکت داوطلبان در آزمون مرحله دوم (مصاحبه) به هر دلیل، به منزله انصراف بوده و انجام مصاحبه مجدد برای این داوطلبان امکان پذیر نیست. داوطلب مسئول و متعهد به درستی وصحت مدارک و مستنداتی است که ارائه می کند. در صورت محرز شدن مغایرت یا عدم درستی و صحت مدارک ارائه شده (در هر مرحله از آزمون یا تحصیل)، قبولی داوطلب کان لم یکن اعلام شده و در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

افرادی که هنگام دریافت کارت، وضعیت مدارک آنان "مجاز - ناقص" اعلام شده، باید در روز مصاحبه مدارک خود را به نماینده دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی تحویل داده و مدارک ثبت نامی خود را کامل کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است بر اساس کلید نهایی پنجمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور پرسش های 69 و 91 حذف و نمره آنها به تمامی شرکت کنندگان داده می شود. همچنین پرسش 24 هر دو گزینه ی«ب» و «د» صحیح است.