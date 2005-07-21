بوش:بهترين دفاع حمله است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري شين هوا، بوش در سخنراني كه از تلويزيون بالتيمور درمريلند پخش شد اعلام كرد:"من مي خواهم به شما ياد آوري كنم در حين اينكه كار مي كنيم تا امنيت كشورمان را تامين كنيم بايد حق استفاده صد در صد از زمان را داشته باشيم و دشمن تنها بايد يك بار اين فرصت را داشته باشد".

وي گفت:بنابراين بهترين راه براي حفاظت از كشور حركت به سمت تهاجم و حمله است تا كساني را در سرزمين هاي خارجي پيدا كنيم و قبل از اينكه به اينجا بيايند و به ما آسيب بزنند آنها را به دست عدالت بسپاريم.

بوش افزود:براي پايان دادن به آن ، دولت آمريكا استراتژي دو وجهي را از جمله تقسيم اطلاعات با متحدين و شكار تروريستهاي سراسر جهان در پيش گرفته است.

بوش بطور مشخص در راستاي تلاشهايش در خصوص گسترش قيود و شرايط مربوط به قانون ضد تروريستي موسوم به"پاتريوت اكت"(Patriot Act) گفت براي حمايت بهتر از كشور نياز است تا اين قانون گسترش يابد.

لازم به ذكر است كه اين قانون كه بعد از 11 سپتامبر از سوي دولت بوش تصويب شد و به نيروهاي پليس و سازمانهاي ضد تروريستي و بعضي از نيروها اين اجازه را مي دهد تا از تجار و بازرگانان، بيمارستانها و كتابخانه ها درخواست سوابقي را كنند و كساني را كه مظنون تشخيص بدهند صحبتهاي آنها را استراق سمع كنند.

همچنين اين قانون به خاطر اينكه بسياري از آزادي هاي شهروندان را محدود و در حوزه مسائل شخصي آنها وارد مي شود مورد اعتراض فعالان حقوق بشر قرار گرفته و اين مساله ممكن است در نظر كنگره براي توسعه اين قانون تاثير بگذارد و سخنان بوش را مي توان تمهيداتي براي فشار بر كنگره در راستاي گسترش اين قانون عنوان كرد.