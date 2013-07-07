نمايشگاه ضيافت ويژه ماه رمضان در شيروان گشايش يافت

مهدي باقري در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: صبح يكشنبه هفدهم تير ماه، نمايشگاه ضيافت ويژه تامين اقلام مصرفي ماه مبارك رمضان در 30 غرفه در محل ساختمان هلال احمر شيروان گشايش يافت.

وي اظهار داشت: در اين نمايشگاه انواع كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم چون برنج، روغن، گوشت مرغ و منجمد، قند و شكر و ... با تخفيف پنج الي 15 درصدي نسبت به بازار ارائه مي شود.

به گفته باقري در اين نمايشگاه 10 روزه، 10 تن گوشت منجمد قرمز با قيمت هر كيلوگرم با قيمت 16 هزار و 700 تومان، 22 تن عدس هر كيلوگرم سه هزار و 300 تومان، 22 تن نخود هر كيلوگرم سه هزار و 100 تومان و 70 تن برنج سفيد با قيمت هر كيلوگرم دو هزار و 300 تومان عرضه مي شود.

وي اضافه كرد: همچنين در اين نمايشگاه 85 تن مرغ منجمد با قيمت هر كيلوگرم پنج هزار و 100 تومان، 60 تن برنج تايلندي هر كيلوگرم دو هزار تومان و 150 تن قند و شكر با قيمت هر كيلوگرم هزار و 550 تومان به مشتريان عرضه خواهد شد.

باقري عنوان كرد: در اين نمايشگاه اكيپ هاي بازرسي اداره صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفي شيروان با دقت بر فعاليت هاي نمايشگاه نظارت كرده و با هر گونه تخلف صنفي برخورد مي كنند.

رئیس مجمع امور صنفی شیروان در پايان از فعالیت چهار هزار و 700 واحد صنفی در این شهر خبر داد و اظهار داشت: از اين تعداد سه هزار و 800 واحد صنفی دارای پروانه و مابقی فاقد پروانه هستند.

به گفته مهدي باقري این واحدهای صنفی در قالب 30 اتحادیه و 200 رسته صنفی فعالیت مي كنند.