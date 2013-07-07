۱۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

جدول نرخ سکه و ارز در یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه یک میلیون و 83 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 45 هزار تومان، نیم سکه 585 دهزار تومان، ربع سکه 386 هزار تومان و گرمی 250 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی- دیروز- 1224 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 295 تومان، هر یورو را 4 هزار و 310 تومان و هر پوند را 5 هزار تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز
 
نوع سکه یکشنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1083000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1045000
نیم سکه 585000
ربع سکه 386000
1 گرمی 250000
هرگرم‌طلای18عیار 100000
نوع ارز  
دلار آمریکا 3295
یورو 4310
پوند انگلیس 5000

 

