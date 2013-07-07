جدول نرخ سکه و ارز در یکشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه یک میلیون و 83 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 45 هزار تومان، نیم سکه 585 دهزار تومان، ربع سکه 386 هزار تومان و گرمی 250 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 100 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی- دیروز- 1224 دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 295 تومان، هر یورو را 4 هزار و 310 تومان و هر پوند را 5 هزار تومان اعلام کردند.
