53 ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان مشاغل خانگي در هرمزگان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا لطيفي افزود: اين ميزان تسهيلات به يكهزار و 464 نفر پرداخت شده است.

وي، مجموع تسهیلات ابلاغي بخش مشاغل خانگی استان را 500 میلیارد ريال عنوان و اضافه كرد: از سال گذشته تاكنون بيش از 85 درصد از مجموع سهميه ابلاغي به متقاضيان پرداخت شده است.

لطيفي به نقش مشاغل خانگی در توسعه اشتغال و رونق بخشیدن به اقتصاد خانواده اشاره کرد وبيان داشت: قانون ساماندهی مشاغل خانگی برای حمایت از طرح‌ها و کسب و کار خانگی بعنوان یکی از اولویت برنامه‌های راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار مي رود.

13درخواست در شوراهاي سازش بندرلنگه رسيدگي شد

رئيس اداره تعاون، كار ورفاه اجتماعي بندرلنگه گفت: در سه ماهه اول امسال 13 درخواست در شوراهاي سازش شهرستان مورد بررسي قرار گرفته كه از اين تعداد 12 پرونده منجر به سازش شده است.

عباس رمضاني افزود: هرگونه اختلاف فردی، بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها در شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد.

وي اظهار داشت: در این شوراهای سه جانبه، به شکایت های کارگران و کارفرمایان رسیدگی می شود که در صورت نبود توافق، موضوع به مراجع حل اختلافات و تشخیص برگشت داده می شود.

رمضاني با اشاره به اينكه شوراهای سازش در تسریع حل و فصل اختلافات، کوتاهتر شدن مراحل رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنين کاهش حجم پرونده های شکایتی نقش موثری را ایفا مي كنند، بيان داشت: توافق و حل وفصل اختلافات کارگری وکارفرمایی از راهکارهایی است که می‌تواند اختلافات را کمتر وبهره‌وری را در محیط کار افزایش دهد.

شوراهاي حل اختلاف برای حل وفصل اختلاف کارگری و کارفرمایی تشکیل شده و مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و سرپرستان قسمت‌ها هستند.

رئيس اداره كار تعاون، كار ورفاه اجتماعي بندرلنگه در ادامه گفت: همچنين در اين مدت 25 پرونده در هياتهاي تشخيص رسيدگي شد كه از اين تعداد هفت پرونده منجر به سازش شده است.

وي اضافه كرد: همچنين در اين مدت از تعداد 11 آراي صادره در هيات حل اختلاف، 2 مورد نيز منجر به سازش شده است.

معرفی چهره واقعی استکبار از وظایف مهم دستگاههای فرهنگی است

امیرحسین حیدری مسئول فرهنگی کتابخانه های عمومی استان در حاشیه برگزاری مسابقه نقاشی به مناسبت حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای مظلوم این پرواز و آشنایی کودکان و نوجوانان ایرانی با چهره ی خبیث و بی رحم آمریکا از اهداف برگزاری این مراسم است.

به مناسبت گرامیداشت سالروز حمله ددمنشانه به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان آمریکای جنایتکار، مسابقه نقاشی از سوی کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.

امیرحسین حیدری مسئول فرهنگی کتابخانه های عمومی هرمزگان در این زمینه گفت: کتابخانه های عمومی استان در سالروز این حادثه دلخراش مسابقه نقاشی را بین کودکان و نوجوانان برگزار کردند.

حیدری در ادامه افزود: نباید جنایت های آمریکا را به فراموشی سپرد، معرفی چهره واقعی آمریکا به نسل آینده از وظایف مهم دستگاههای فرهنگی انقلابی است.

مسئول فرهنگی کتابخانه های عمومی هرمزگان در پایان گفت: نقاشیهای شرکت کنندگان در این مسابقه نشان از آگاهی و توجه نوجوانان به تاریخ و چهره جنایی آمریکا دارد.