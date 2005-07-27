رشد اقتصادي ايران امسال به 5.5 درصد مي رسد//توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري به 176 ميليارد دلار افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست، با توجه به افزايش هزينه هاي دولت ايران در سال جاري ميلادي، انتظار مي رود رشد واقعي توليد ناخالص ايران در سال 2005 نسبت به سال 2004 افزايشي 0.7 درصدي داشته باشد.

بر اساس اين گزارش، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران تا پايان سال 2005 به 5.5 درصد خواهد رسيد كه از رقم 4.8 درصدي در سال 2004، بيشتر خواهد بود.

بر پايه اين گزارش، توليد ناخالص داخلي ايران (بر پايه قيمتهاي بازار) تا پايان سال 2005 به بيش از 176 ميليارد دلار خواهد رسيد، كه افزايشي 30 ميليارد دلاري نسبت به سال 2004 خواهد داشت.

اكونوميست علت افزايش رشد اقتصادي ايران در سال 2005 را افزايش هزينه هاي دولت و گسترش حجم يارانه ها مي داند.

بر اين اساس، افزايش حجم يارانه ها باعث افزايش مخارج دولت ايران خواهد شد و افزايش مخارج دولت نيز به نوبه خود باعث افزايش مصرف بخش خصوصي و در نتيجه افزايش رشد اقتصادي ايران مي شود.

با اين وجود، بنابر پيش بيني اكونوميست، رشد اقتصادي ايران در سال 2006 نسبت به سال جاري ميلادي بيش از يك درصد كاهش خواهد يافت و به 4.4 درصد خواهد رسيد.

اين گزارش مي افزايد، توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2006 به مرز 200 ميليارد دلار خواهد رسيد.



