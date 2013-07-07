به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نكوداشت هشت سال تلاش جهادي براي قدرداني از تلاش خستگي‌ناپذير دولت‌هاي نهم و دهم در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد که در این مراسم ضرغامی رئیس رسانه ملی با تشريح اشارات قرآن به كار جمعي و ثمرات مثبت آن تلاش هاي دولت نهم و دهم را مصداقي از كار جمعي دانست و افزود: نتايج كار دولت آقاي احمدي نژاد در اين هشت سال نشان داد با روحيه جهادي و كار جمعي در كنار مديريتي منسجم مي توان خدمات ارزشمندي به جامعه ارائه كرد.

وی در سخنانش شخصيت محمود احمدي نژاد را شخصيتي كم نظير ارزيابي كرد كه به سرعت موفق شد پس از انتخاب شدن به رياست جمهوري اسلامي ايران به شخصيتي محبوب و سنبلي براي مقاومت در سطح جهان مطرح شود.

ضرغامی به بخش هايي از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره احمدي نژاد اشاره كرد و افزود: رهبر عزيزمان در تعاريف خود از دكتر احمدي نژاد و تلاش هاي دولت ايشان به واقعيت هايي اشاره كردند كه نشان مي دهد اين دولت در عملكرد خود موفق بوده است.



رئيس رسانه ملي در بخشي از سخنانش به خلق حماسه سياسي 24 خرداد اشاره و بیان کرد: در اين حماسه به حمدالله رسانه ملي نشان داد زبان گوياي مردم است و مردم به خاطر اطميناني كه به رسانه ملي كردند به هجمه هاي دشمنان براي بي رنگ كردن انتخابات توجهي نشان ندادند.

وي گفت: اين رسانه با اين ظرفيت همواره در خدمت دولت هاي منتخب مردم بوده و از اين پس هم صدا و سيما به عنوان ياور دولت عمل خواهد كرد.

ضرغامي در بخش پايانی سخنانش هم به برخي ويژگي‌هاي برجسته محمود احمدي نژاد اشاره كرد و از جرات در مقابله با دشمنان به ويژه صهيونيست ها و اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به عنوان دو نمونه از كارهاي بزرگي نام برد كه رئيس جمهور با شجاعت آنها را انجام داد و ثمرات آن ها به لحاظ بين المللي و داخلي هر روز بيشتر آشكار مي شود.

وي با اين تعاريف محمود احمدي نژاد را ذخيره اي ارزشمند براي انقلاب ارزيابي كرد و افزود: اميد است در آينده از اين ذخيره در پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي بهره‌مند باشيم.

در اين مراسم با حضور معاونان رسانه ملي لوح تقدير و هداياي ارزشمندي به محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران به پاس زحمات جهادي وي و دولتمردانش اهدا شد.

